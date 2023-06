Au cours des premiers jours de juin, les spéculateurs ont couvert leurs positions courtes sur les céréales et les oléagineux de Chicago pour la deuxième semaine consécutive, motivés par le temps sec pour les cultures américaines et les plus bas niveaux pluriannuels pour certains contrats.

Les contrats à terme CBOT les plus actifs sur le blé, le soja et l'huile de soja ont atteint le 31 mai leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, et le tourteau de soja a chuté à ses plus bas niveaux depuis plusieurs mois, mais tout s'est rétabli dans les jours qui ont suivi.

Les gains enregistrés par les contrats à terme CBOT les plus actifs au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 juin ont été les suivants : 2,4 % pour le maïs, 4,4 % pour le soja, 6,2 % pour le blé, 1 % pour la farine de soja et 10,2 % pour l'huile de soja. Le maïs de décembre a augmenté de 3 % et les haricots de novembre de 2,7 %.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 juin, les gestionnaires de fonds ont procédé à leur plus grande série de couvertures de positions courtes sur le soja CBOT depuis 2019, réduisant leur position courte nette à 18 306 contrats à terme et options, contre 37 449 une semaine plus tôt.

Ils ont également réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le maïs CBOT à 44 492 contrats, contre 51 065 la semaine précédente. Cette réduction est principalement due à la couverture des positions courtes, bien que les fonds aient également réduit leurs positions longues brutes sur le maïs. Les gestionnaires de fonds ont été acheteurs nets de maïs au cours de neuf des douze dernières semaines.

À la mi-mars, les fonds de matières premières ont établi une position courte nette sur le maïs CBOT pour la première fois depuis août 2020, mais ils n'ont pas détenu de position courte nette sur le soja depuis avril 2020.

Jusqu'au 6 juin, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position longue nette sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT à 13 981 contrats, contre 529 une semaine plus tôt, et la couverture des positions courtes a été la plus importante. Toutefois, ils ont été vendeurs nets de soja et d'huile de soja au cours de neuf des 12 dernières semaines et vendeurs de farine au cours de huit des 12 dernières semaines.

Les gestionnaires de fonds détiennent une position nette longue sur les contrats à terme et les options sur le tourteau de soja CBOT depuis novembre 2021, et ils ont augmenté cette position à 65 816 contrats jusqu'au 6 juin, contre 59 676 au cours de la semaine précédente.

Les fonds continuent de détenir une position courte nette importante sur les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT, bien qu'ils l'aient réduite à 119 474 contrats au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 juin, contre 126 998 la semaine précédente. Au cours des 12 dernières semaines, les achats nets et les ventes nettes de blé CBOT se sont partagés de manière égale.

L'intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT reste inférieur à la moyenne, bien qu'il ait atteint la semaine dernière ses niveaux les plus élevés depuis mars 2022, en hausse de 6 % par rapport au début du mois de juin 2022.

La semaine qui s'est achevée le 6 juin a été marquée par la plus grande série de couvertures de positions courtes des gestionnaires de fonds sur les porcs maigres du CME depuis mars 2019. Les fonds ont réduit leur position courte nette à 16 173 contrats à terme et options, contre un record de 31 110 une semaine plus tôt. Les porcs de juillet du CME ont augmenté de 11% cette semaine-là, après avoir atteint des niveaux contractuels bas à la fin du mois de mai.

Les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette longue sur les bovins vivants du CME à 114 637 contrats à terme et contrats d'option jusqu'au 6 juin, leur position la plus haussière depuis avril 2019 et une augmentation d'environ 6 800 contrats sur la semaine. Les contrats à terme d'août les plus actifs ont augmenté d'environ 5% au cours de cette période, bien que le contrat de premier mois ait atteint mercredi un sommet historique.

Les prix des contrats à terme ont été mitigés au cours des trois dernières séances. L'huile de soja la plus active a enregistré les gains les plus importants, soit 7,2%, et le maïs a été le plus grand perdant, avec décembre en baisse de 1,9% et le maïs le plus actif en baisse de 0,6%, principalement en raison des prévisions de pluie en fin de semaine pour la ceinture de maïs des États-Unis.

Le blé et le tourteau de soja du CBOT ont augmenté légèrement au cours des trois dernières séances, mais le soja le plus actif a ajouté 2,5 % et les haricots de novembre ont augmenté de 1,6 %. Vendredi, le soja le plus actif a atteint ses niveaux les plus élevés depuis le 16 mai, et les porcs de juillet du CME ont atteint leur plus haut niveau depuis le 3 mai.

Les pluies ont été éparses dans le Midwest américain ce week-end, et les régions qui ont reçu des quantités plus faibles seront aidées par des températures plus fraîches en début de semaine. Cependant, la chaleur pourrait revenir dans la Corn Belt à la fin de la semaine prochaine, augmentant la nécessité de pluies abondantes et généralisées, ce qui n'est pas garanti dans les prévisions. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.