Les cours du maïs à Chicago ont légèrement augmenté mardi après qu'un rapport du gouvernement américain a montré que l'état des cultures dans le Midwest s'est détérioré au point d'être le pire depuis des décennies, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial.

Les contrats à terme sur le blé et le soja ont baissé au début des échanges asiatiques.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,4% à 5,90-1/2 dollars le boisseau, à 0015 GMT. Le blé a perdu 0,2% à 7,36-3/4 dollars le boisseau et le soja a baissé de 0,4% à 13,18 dollars le boisseau.

* L'état des cultures de maïs et de soja aux Etats-Unis s'est détérioré au point d'être le pire depuis des décennies, selon les données du gouvernement américain lundi, les principales régions productrices n'ayant pas reçu les pluies dont elles avaient tant besoin.

* Le rapport hebdomadaire sur l'état des cultures du ministère américain de l'agriculture (USDA) a montré que la proportion des cultures de maïs jugées bonnes à excellentes était de 50 % au 25 juin, ce qui est inférieur à la moyenne des 11 estimations des analystes interrogés par Reuters, qui prévoyaient une proportion de 52 %.

* Seuls 51 % des graines de soja étaient dans un état bon à excellent, ce qui correspond aux attentes des analystes. Les notes attribuées au maïs et au soja sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 1988, année d'une sécheresse historique qui a détruit les récoltes.

* Sur le marché du blé, l'attention se porte sur les approvisionnements en provenance de la région de la mer Noire, après que les inquiétudes concernant la stabilité politique du principal exportateur, la Russie, ont porté les prix à des sommets plurimensuels lundi.

* La fin de l'accord sur les céréales de la mer Noire toucherait durement la Corne de l'Afrique, ont déclaré lundi des responsables de l'aide, avertissant qu'une nouvelle hausse des prix alimentaires viendrait s'ajouter aux dizaines de millions de personnes souffrant de la faim.

* Moscou a menacé de se retirer de l'accord connu sous le nom d'initiative céréalière de la mer Noire - négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet de l'année dernière - si les obstacles à ses propres expéditions de céréales et d'engrais n'étaient pas levés. Un envoyé ukrainien a déclaré qu'il était certain à 99,9 % que la Russie quitterait l'accord lorsqu'il sera renouvelé le 18 juillet.

* Les exportations de céréales de l'Ukraine pour la campagne 2022/23 juillet-juin s'élevaient à 48,4 millions de tonnes au 26 juin, quatre jours avant la fin de la campagne de commercialisation, selon les données du ministère de l'agriculture.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière, à l'instar des marchés mondiaux, tandis que le rythme des exportations s'est également accéléré, selon les analystes.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT lundi, et des vendeurs nets de blé, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Wall Street a perdu du terrain lundi et les prix du brut ont progressé, les investisseurs digérant la mutinerie russe avortée du week-end et luttant contre les inquiétudes persistantes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.

