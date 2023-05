Les cours du soja à Chicago ont perdu du terrain lundi, tandis que ceux du maïs n'ont guère varié, les deux marchés étant plombés par les prévisions du gouvernement américain qui prévoit une production record.

Le blé d'hiver a grimpé de près de 1 %, s'ajoutant aux gains importants de la dernière séance, les prévisions de pertes de récoltes dans les plaines américaines touchées par la sécheresse ayant soutenu les prix.

"Le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande a présenté vendredi le premier aperçu de la saison 2023/24 et a été baissier pour le maïs et le soja", a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans un rapport.

"Les stocks de fin de campagne devraient être importants si les conditions météorologiques sont normales.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné un quart de cent à 5,86-1/2 dollars le boisseau, à 01h20 GMT et le soja a perdu 0,1% à 13,88-3/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme du blé dur rouge d'hiver de la Colombie-Britannique ont augmenté de 0,9 % à 8,84-3/4 dollars le boisseau, après avoir grimpé de 4,2 % vendredi.

Dans son rapport mensuel sur l'offre et la demande, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a indiqué que la récolte de blé dans les plaines serait la plus faible depuis 1957, les agriculteurs du Kansas, de l'Oklahoma et du Texas ayant été contraints d'abandonner leurs cultures en raison de la sécheresse.

Les importateurs et exportateurs mondiaux de blé suivent de près les négociations visant à prolonger le pacte céréalier de la mer Noire qui permet à l'Ukraine d'expédier des céréales malgré la guerre avec la Russie.

Le ministre turc de la défense, Hulusi Akar, a déclaré que les parties au pacte céréalier de la mer Noire étaient sur le point de parvenir à un accord pour le proroger après des discussions entre des responsables ukrainiens, russes, turcs et des Nations unies.

La Russie a menacé de quitter l'accord le 18 mai en raison des obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais, et les quatre parties ont discuté jeudi des propositions des Nations unies visant à prolonger l'accord.

L'USDA a déclaré vendredi que les réserves américaines de maïs et de soja devraient augmenter fortement au cours de l'année à venir en raison des prévisions d'une récolte record pour les deux cultures.

Les stocks finaux de maïs pour la campagne 2023/24 ont été estimés à 2,222 milliards de boisseaux, contre 1,417 milliard en 2022/23. Les stocks de soja devraient passer de 215 millions à 335 millions de boisseaux, tandis que les stocks de blé devraient tomber à 556 millions de boisseaux, leur niveau le plus bas depuis 2008.

Toutefois, les prévisions de production de maïs et de soja dépendront fortement des conditions météorologiques dans le Midwest américain au cours des prochains mois, ce qui constituera une préoccupation majeure du marché alors que les agriculteurs terminent leurs semis et leurs récoltes.

La Chine augmente considérablement le taux d'inspection des cargaisons de soja importées, ont déclaré trois négociants en soja à Reuters vendredi, ce qui allonge les temps de dédouanement déjà lents et coûteux dans le premier acheteur mondial de haricots.

Les grands spéculateurs ont réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 9 mai, selon les données réglementaires publiées vendredi.

Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et leur position longue nette sur le soja. (Rapport de Naveen Thukral)