Les contrats à terme sur le porc du Chicago Mercantile Exchange sont tombés à leur plus bas niveau lundi, le marché étant sous la pression d'une offre abondante et d'une faible demande de viande de porc dans les épiceries et sur le marché de l'exportation.

"L'histoire reste celle d'un marché de produits lent à bouger", a déclaré la maison de courtage StoneX dans une note à ses clients.

Les contrats à terme sur le bétail étaient également plus faibles, les opérateurs ayant digéré les nouvelles de vendredi sur les maladies du bétail.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a annoncé vendredi un cas atypique d'encéphalopathie spongiforme bovine, communément appelée maladie de la vache folle, chez une vache de boucherie âgée dans un abattoir de Caroline du Sud. L'USDA a déclaré que l'animal n'était jamais entré dans les circuits d'abattage et que l'agence ne s'attendait pas à ce que cela ait des répercussions sur le commerce.

Les bovins vivants de juin du CME ont baissé de 0,675 cent à 165,05 cents la livre, tandis que le contrat d'août le plus actif a baissé de 0,7 cent à 163,6 cents.

Le contrat CME August feeder cattle a baissé de 0,2 cent pour terminer à 234,9 cents la livre.

Les porcs maigres de la CME pour la livraison de juin ont baissé de 1,2 cent pour atteindre 81,825 cents la livre. Le contrat le plus actif pour juillet a baissé de 0,975 cent pour terminer à 82,15 cents. (Reportage de Mark Weinraub ; Rédaction de Shilpi Majumdar)