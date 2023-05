Beyond Meat a annoncé une perte trimestrielle moins importante mercredi, bénéficiant de l'allègement des pressions de la chaîne d'approvisionnement, de mesures de contrôle des coûts et d'une demande accrue pour ses produits à base de viande végétale, ce qui a entraîné une hausse de 11 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Beyond Meat a rejoint une liste d'entreprises américaines, dont Meta Platforms, la société mère de Facebook, et Amazon.com, qui ont supprimé des emplois ces dernières semaines afin de réduire leurs coûts dans un contexte de craintes croissantes de récession.

Le producteur de viande à base de plantes a déclaré en octobre qu'il prévoyait de supprimer 200 emplois supplémentaires cette année, ce qui devrait permettre d'économiser environ 39 millions de dollars.

Les clients, lassés par la récession économique, ont opté pour des produits alimentaires plus abordables et moins chers, alors que les loyers et les taux d'intérêt élevés grugent leur revenu disponible.

Les dépenses d'exploitation totales sont tombées à 63,9 millions de dollars, contre 97,8 millions de dollars l'année précédente.

La perte nette de la société s'est réduite à 59 millions de dollars, soit 92 cents par action, au premier trimestre, contre 100,5 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action, l'année dernière.

Les recettes nettes sont tombées à 92,2 millions de dollars au premier trimestre, contre 109,5 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 90,8 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.