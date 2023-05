Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont augmenté jeudi grâce à des achats techniques et à des prises de position avant le rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (USDA) qui devrait indiquer une diminution du nombre de bovins dans les parcs d'engraissement américains par rapport à l'année précédente, ont indiqué les négociants.

Les bovins vivants de juin du CME ont gagné 0,700 cent à 165,525 cents la livre, et les contrats à terme de référence d'août ont gagné 0,500 cent à 163,625 cents.

Les bovins d'engraissement d'août du CME ont bondi de 3,350 cents pour terminer à 234,500 cents la livre après avoir atteint un sommet de 234,550 cents pour la durée du contrat. Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont augmenté alors que les contrats à terme sur le maïs sont tombés à leur plus bas niveau en 19 mois, ce qui indique des coûts d'alimentation moins élevés.

Avant la publication vendredi du rapport mensuel de l'USDA sur les bovins d'engraissement, les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que le gouvernement indique que le nombre de bovins dans les parcs d'engraissement américains au 1er mai représentait 96,5 % de ce qu'il était il y a un an, soit environ 11,6 millions de têtes. Les analystes estimaient en moyenne que le nombre de bovins placés dans les parcs d'engraissement en avril correspondrait à 96,3 % de ce qu'il était il y a un an et que les ventes de bovins en avril correspondraient à 90,3 % de ce qu'elles étaient il y a un an.

"Dans l'ensemble, l'offre semble très positive. Vendredi dernier, l'USDA a estimé que la production américaine de viande bovine allait diminuer (en 2024), après avoir chuté cette année. Il ne semble donc pas y avoir de soulagement du côté de l'offre en temps utile", a déclaré Doug Houghton, analyste pour Brock Associates

Le cheptel américain de vaches à viande a baissé à son plus bas niveau depuis 1962, a indiqué l'USDA en janvier, après qu'une grave sécheresse a fait grimper les coûts de l'alimentation du bétail.

Les prix du bœuf en boîte ont légèrement augmenté jeudi, les morceaux de choix étant vendus à 298,31 dollars par quintal, soit une hausse de 16 cents par rapport à mercredi, et les morceaux de choix à 283,61 dollars par quintal, soit une hausse de 72 cents.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de la CME ont clôturé en demi-teinte, avec des contrats proches en hausse et des mois antérieurs en baisse. Les porcs de juin se sont établis en hausse de 0,425 cent à 85,300 cents la livre et le contrat de juillet a augmenté de 0,050 cent pour terminer à 85,600 cents.

Du côté du porc, l'USDA a fixé le prix de la carcasse à 83,73 dollars le quintal, en hausse de 66 cents par rapport à mercredi.

L'USDA a déclaré que les ventes à l'exportation de porc américain au cours de la semaine du 11 mai s'élevaient à 31 900 tonnes, en hausse de 6 % par rapport à la semaine précédente, mais en baisse de 25 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Les ventes hebdomadaires de viande bovine (17 400 tonnes) ont augmenté de 5 % par rapport à la semaine précédente et de 7 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. (Rapport de Julie Ingwersen)