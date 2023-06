Les contrats à terme de référence sur les porcs maigres sur le Chicago Mercantile Exchange ont atteint leur plus haut niveau en un mois lundi, grâce à la couverture de positions courtes et à l'achat de bonnes affaires, alors que le contrat de juillet a poursuivi son rebond après avoir atteint son plus bas niveau à la fin du mois de mai, selon les négociants.

Les porcs maigres de juillet du CME ont augmenté de 1,975 cents à 91,600 cents la livre après avoir atteint 93,125 cents, le plus haut niveau du contrat depuis le 1er mai. Les porcs d'août ont terminé en hausse de 3,425 cents à 87,375 cents la livre.

Le raffermissement des prix du porc au comptant a apporté un soutien. L'indice CME des porcs maigres, une moyenne pondérée sur deux jours des prix du porc au comptant, a augmenté de 48 cents pour atteindre 84,28 $ par quintal, son plus haut niveau depuis le 25 novembre.

Les fonds de matières premières ont couvert de manière agressive les positions courtes sur les contrats à terme de porcs maigres depuis que le marché a atteint son niveau le plus bas à la fin du mois de mai. Les fonds gérés ont réduit leur position courte nette dans les contrats à terme sur le porc à 18 741 contrats au cours de la semaine du 6 juin, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, par rapport à la position courte nette de 35 442 contrats de la semaine précédente, la plus importante jamais enregistrée par la CFTC depuis 2006.

Les opérateurs ont fait abstraction d'une légère baisse des prix de gros du porc. Le prix de la carcasse est tombé à 88,04 dollars le quintal, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture lundi après-midi, soit une baisse de 35 cents par rapport à vendredi et un niveau inférieur au sommet de 89,06 dollars atteint il y a une semaine.

Les contrats à terme sur les bovins ont également augmenté lundi, soutenus par les attentes de la poursuite de la force des prix des bovins au comptant cette semaine et de l'augmentation des prix du bœuf.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME se sont établis en hausse de 1,350 cents à 173,200 cents la livre. Les bovins d'engraissement d'août ont terminé en hausse de 0,050 cent à 239,050 cents la livre.

L'USDA a fixé le prix des morceaux de choix de bœuf à 337,43 dollars par quintal sur le marché de gros, soit une hausse de 4,50 dollars par rapport à vendredi. Les prix des morceaux sélectionnés ont augmenté de 4,53 dollars pour atteindre 310,24 dollars par quintal (rapporté par Julie Ingwersen ; édité par Richard Chang).