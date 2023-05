Les contrats à terme sur le porc maigre du Chicago Mercantile Exchange ont reculé mercredi, mettant fin à une progression de trois séances, sous la pression d'un marché du porc au comptant à bas prix et d'une baisse des prix de gros du porc, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme du CME sur le porc maigre de juin ont baissé de 2,325 cents à 84,875 cents la livre et le contrat de juillet a baissé de 2,575 cents pour finir à 85,550 cents.

Les porcs au comptant continuent de se négocier à un prix nettement inférieur à celui des contrats à terme. L'indice CME des porcs maigres, une moyenne pondérée sur deux jours des prix des porcs au comptant, a augmenté de 67 cents pour atteindre 77,17 dollars par quintal, son plus haut niveau depuis le 22 mars, mais toujours l'équivalent de près de 8 dollars par quintal de moins que les contrats à terme.

Du côté du porc, le Département américain de l'agriculture (USDA) a fixé le prix de la carcasse à 83,07 dollars le quintal, en baisse de 68 cents par rapport à mardi.

"Tant que le marché au comptant n'aura pas progressé de manière plus agressive et que la découpe n'aura pas progressé, la hausse sera limitée", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, une société basée dans l'Iowa.

Les négociants attendent le rapport hebdomadaire de l'USDA sur les ventes à l'exportation, jeudi, pour avoir une idée de la demande d'exportation de viande de porc et de bœuf américains.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME ont clôturé en demi-teinte, les contrats les plus actifs à court terme terminant à la hausse et les mois antérieurs à la baisse. Les bovins vivants de juin ont gagné 0,950 cent à 164,825 cents la livre, et les contrats à terme de référence d'août ont terminé en hausse de 0,650 cent à 163,125 cents.

Les bovins d'engraissement d'août du CME ont terminé en baisse de 0,325 cent à 231,150 cents la livre.

Les prix du bœuf en boîte ont continué de reculer, les coupes de choix étant évaluées mercredi après-midi à 298,15 $ le quintal, en baisse de 1,32 $ par rapport à mardi, et les coupes sélectionnées à 282,89 $ le quintal, en baisse de 1,46 $.

Avant la publication du rapport mensuel de l'USDA sur les bovins nourris, les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que le gouvernement indique que le nombre de bovins dans les parcs d'engraissement américains au 1er mai était égal à 96,5 % de ce qu'il était il y a un an, soit environ 11,6 millions de têtes.

Les analystes estimaient en moyenne que le nombre de bovins placés dans les parcs d'engraissement en avril correspondrait à 96,3 % de ce qu'il était il y a un an et que le nombre de bovins commercialisés en avril correspondrait à 90,3 % de ce qu'il était il y a un an (rapport de Julie Ingwersen ; rédaction de Jamie Freed).