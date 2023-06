Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du Chicago Mercantile Exchange se sont raffermis jeudi, rebondissant après une forte baisse la veille, soutenus par la faiblesse du marché du maïs.

Les contrats à terme sur les bovins vivants ont également clôturé en hausse, mais les contrats sur les porcs se sont affaiblis, prolongeant une vente qui a commencé mercredi, les traders estimant que le marché restait techniquement suracheté.

Les analystes s'attendaient à ce que le rapport du ministère américain de l'agriculture, publié vendredi après-midi, indique que le nombre de bovins nourris au 1er juin représentait 96,6 % du total de l'année précédente. Les placements de mai étaient estimés à 101,7 % de mai 2022 et les commercialisations de mai à 101,6 %.

Le contrat d'août sur les bovins d'engraissement de la CME a gagné 2,95 cents pour atteindre 230,675 cents la livre, dépassant la limite inférieure de sa fourchette de Bollinger de 20 jours.

Le contrat CME des porcs de juillet a baissé de 2,9 cents à 91,85 cents la livre. Les porcs d'août les plus actifs ont perdu 2,8 cents, à 89,975 cents la livre. Le contrat d'août a baissé après avoir rencontré une résistance technique au niveau de sa moyenne mobile de 100 jours.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 96,50 $ le quintal jeudi après-midi, soit 42 cents de plus que mercredi.

Le contrat de référence du CME pour les bovins vivants en août s'est établi en hausse de 1,4 cents à 171,15 cents la livre, dépassant sa moyenne mobile de 20 jours avant de rencontrer une résistance à l'approche de sa moyenne mobile de 10 jours.

Le Département américain de l'agriculture a fixé le prix des morceaux de choix de bœuf à 334,47 dollars par quintal jeudi après-midi, soit 22 cents de plus qu'un jour plus tôt. Les morceaux sélectionnés étaient 45 cents plus bas, à 303,80 dollars le quintal.

Les marges bénéficiaires des conditionneurs de viande ont atteint 165,30 dollars par tête de bétail, contre 142,48 dollars mercredi et 145,85 dollars il y a une semaine, selon le service de conseil en marketing du bétail HedgersEdge. (Reportage de Mark Weinraub ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)