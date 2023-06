Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont prolongé leur série de sommets à vie vendredi, soutenus par un bond des prix des bovins au comptant cette semaine ainsi que par la hausse des prix du bœuf, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME ont augmenté de 0,525 cent à 172,900 cents la livre, après avoir atteint un sommet de 174,250 cents. Les prix des bovins d'engraissement ont terminé en hausse de 0,250 cent à 241,900 cents la livre, après avoir atteint un sommet de 243,800 cents.

Les contrats à terme sur les bovins ont augmenté pour suivre les prix au comptant après que les bovins prêts pour le marché ont changé de mains au Texas et au Kansas cette semaine jusqu'à 180 $ par quintal, soit jusqu'à 9 $ de plus que les transactions de la semaine dernière.

Après les vacances de lundi, les conditionneurs de viande ont eu une courte semaine pour acheter du bétail en vue d'une semaine complète d'abattage la semaine prochaine, un facteur qui a peut-être soutenu les prix au comptant. Certains négociants ont également noté de fortes pluies et des inondations cette semaine dans le Texas Panhandle qui ont pu limiter le nombre de bovins disponibles dans les parcs d'engraissement.

"Vous avez beaucoup de boue sur les animaux, ce qui nuit aux performances", a déclaré Terry Linn, analyste chez Linn & Associates à Chicago.

Sur le marché de gros du bœuf, le ministère américain de l'Agriculture a fixé le prix des morceaux de choix à 309,93 dollars le quintal, en hausse de 3,49 dollars par rapport à jeudi et au plus haut depuis le 1er mai, et le prix des morceaux sélectionnés a bondi de 4,61 dollars pour s'établir à 290,93 dollars le quintal.

Les contrats à terme sur les porcs ont suivi la tendance ferme des bovins, clôturant à la hausse et prolongeant leur rebond par rapport aux niveaux les plus bas des contrats établis la semaine dernière. Les contrats à terme du porc maigre de juillet du CME ont augmenté de 2,600 cents vendredi, à 84,650 cents la livre.

Les prix de gros du porc ont reculé par rapport au sommet de deux mois et demi atteint jeudi, le prix de la carcasse ayant baissé de 96 cents vendredi à 84,72 dollars le quintal, selon les données de l'USDA.

L'USDA a indiqué que les ventes à l'exportation de porc américain au cours de la semaine se terminant le 25 mai s'élevaient à 22 600 tonnes, soit une baisse de 36 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Les ventes hebdomadaires de bœuf à l'exportation se sont élevées à 18 100 tonnes, ce qui correspond à la moyenne des quatre semaines précédentes.