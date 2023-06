Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont bondi jeudi, les bovins au comptant s'échangeant jusqu'à 180 dollars par quintal au Texas et au Kansas, soit jusqu'à 9 dollars de plus que la semaine dernière, reflétant la forte demande des conditionneurs de viande dans un contexte de hausse des prix du bœuf et de resserrement de l'offre de bovins, ont indiqué les négociants.

Le contrat à terme le plus actif du CME pour les bovins vivants en août s'est établi en hausse de 4,7 cents à 172,375 cents la livre après avoir atteint un sommet de 172,5 cents pour la durée du contrat. Le contrat à terme d'août sur les bovins d'engraissement a augmenté de 2,475 cents pour s'établir à 241,650 cents la livre, après avoir atteint un sommet de 242,050 cents.

"Les prix du bœuf en boîte continuent d'augmenter, de même que les prix des bovins au comptant. (Il n'y a pas beaucoup d'offre et la demande reste forte", a déclaré Ted Seifried, stratège agricole en chef pour le Zaner Group.

Le ministère américain de l'agriculture a fixé le prix des morceaux de choix de bœuf à 306,44 dollars le quintal, en hausse de 60 cents par rapport à mercredi et au plus haut depuis le 10 mai, tandis que les prix des morceaux sélectionnés ont chuté de 83 cents à 286,32 dollars le quintal.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de la CME ont clôturé en baisse. Le contrat de référence pour juillet s'est établi en baisse de 1,275 cents à 82,050 cents la livre, mettant fin à un rebond de deux séances après les creux de la semaine dernière.

Les prix de gros du porc ont légèrement augmenté, le prix de la carcasse gagnant 41 cents à 85,68 dollars le quintal, selon les données de l'USDA.

Les opérateurs attendent le rapport hebdomadaire de l'USDA sur les ventes à l'exportation vendredi, un jour plus tard que d'habitude en raison du jour férié de lundi, pour avoir une idée de la demande d'exportation pour le porc et le bœuf américains.