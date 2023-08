L'entreprise de technologie alimentaire ENOUGH, qui a conclu des partenariats avec Unilever et Marks & Spencer, a levé 40 millions d'euros (43,5 millions de dollars), attirant ainsi des investissements malgré les signes de ralentissement dans le secteur des viandes et protéines alternatives.

ENOUGH, qui fait fermenter des champignons pour produire des protéines pour le poulet, le hachis et les produits laitiers à base de plantes, a déclaré que le cycle de financement a été mené par la société de capital-risque World Fund et CPT Capital, qui a été un investisseur précoce dans Beyond Meat et qui a une participation dans Upside Foods.

Parmi les autres participants à la levée de fonds pour ENOUGH, basée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, figurent des investisseurs existants tels qu'AXA IM Alts et la société Olympic Investments de la famille maritime Onassis.

"ENOUGH a fait de grands progrès ces dernières années pour lancer sa nouvelle usine aux Pays-Bas et se développer pour travailler avec des clients au Royaume-Uni et en Europe", a déclaré le PDG Jim Laird, ancien directeur général du producteur de viande à base de plantes Quorn.

"Grâce à ce nouveau financement, nous allons accélérer cette croissance", a-t-il ajouté.

Les entreprises impliquées dans la production de sources alternatives de viande et de protéines affirment qu'elles contribuent à la lutte pour la protection du climat, car la viande provenant d'un laboratoire a moins d'impact sur l'environnement que l'agriculture traditionnelle.

Néanmoins, certains signes indiquent que la demande des consommateurs pour la viande d'origine végétale pourrait diminuer, Beyond Meat ayant revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles au début du mois.

(1 $ = 0,9194 euro) (Reportage de Sudip Kar-Gupta ; Rédaction de Kirsten Donovan)