Les producteurs de volaille américains affirment qu'ils sont confrontés à des difficultés économiques prolongées en raison de la grippe aviaire, même si les troupeaux n'ont pas été infectés pendant plusieurs mois. En effet, la Chine et certains petits importateurs n'ont pas levé les interdictions commerciales mises en place lors de la pire épidémie de grippe aviaire qu'ait jamais connue le pays.

Les interdictions persistantes, imposées l'année dernière pour empêcher la propagation de la maladie, limitent le marché américain des exportations de viande de volaille, d'une valeur de 6 milliards de dollars, alors que les producteurs sont également confrontés à la pénurie de main-d'œuvre, à la baisse des prix du poulet et à l'incertitude des coûts de l'alimentation animale.

Le marché chinois est particulièrement important pour les entreprises américaines car c'est la première destination pour des produits tels que les pattes de poulet que les Américains ne mangent généralement pas, selon les responsables de l'industrie.

Le PDG de Pilgrim's Pride, Fabio Sandri, a averti jeudi que Pékin pourrait étendre son interdiction même si d'autres pays reprennent le commerce. Détenue en grande partie par JBS SA, l'entreprise est l'un des plus grands producteurs de poulets au monde.

"En dehors de la Chine, nous nous attendons à un nouvel assouplissement des restrictions à l'exportation au cours du troisième trimestre", a déclaré Fabio Sandri lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

La Chine, l'Afrique du Sud et la République dominicaine maintiennent l'interdiction d'exporter des volailles en provenance de 37 États ayant signalé des cas d'infection, selon les registres du ministère américain de l'agriculture (USDA).

Le Mexique, premier marché global pour la viande de volaille américaine, a largement levé les interdictions commerciales, bien que les expéditions en provenance du Colorado, de l'État de Washington et des comtés de quelques autres États soient bloquées, selon les registres.

Le fait que la Chine ne lève pas les interdictions 90 jours après que les États ont éliminé la grippe aviaire des élevages constitue une violation de l'accord commercial de phase 1 signé avec l'ancien président Donald Trump en 2020, ont déclaré des représentants de l'industrie.

Le bureau du représentant américain au commerce (USTR) s'est refusé à tout commentaire et l'Administration générale des douanes de Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'USDA n'a pas fait de commentaire actualisé. Il a déclaré l'année dernière qu'il s'engageait à veiller à ce que les restrictions soient conformes aux accords internationaux et levées aussi rapidement que possible.

Wayne-Sanderson Farms, troisième producteur américain de volaille, a déclaré à Reuters que nombre de ses installations se trouvaient dans des États qui auraient dû être réautorisés à exporter il y a plusieurs mois.

"La Chine continue de se montrer peu coopérative en ce qui concerne les réapprobations des États", a déclaré l'entreprise. "Nous avons des pertes d'opportunité qui se chiffrent en millions de dollars entre la viande blanche, la viande brune et les pattes.

Les exportations américaines de pattes de poulet vers la Chine ont baissé de 27 % en volume jusqu'en mai, après avoir augmenté en 2022, selon les données de l'USDA.

Les producteurs de poulet Perdue Farms et Tyson Foods ont également mis l'accent sur les restrictions commerciales. Tyson publie ses résultats trimestriels le 7 août.

"Plusieurs pays clés n'ont pas encore renoué avec des relations commerciales normales avec les États-Unis", a déclaré M. Perdue dans un communiqué transmis à Reuters. "Nous sommes impatients que les relations commerciales de longue date de notre secteur reprennent.

La grippe aviaire a perturbé les échanges commerciaux à l'échelle mondiale en raison de la propagation du virus. Cet été, le Japon a suspendu ses achats de volailles en provenance de deux États du Brésil, premier exportateur mondial de poulets, après l'apparition de cas chez des animaux de basse-cour.

Selon les directives de l'Organisation mondiale de la santé animale, des interdictions commerciales régionales ou nationales sont applicables si le virus hautement mortel infecte une ferme commerciale.

Les agences des Nations unies ont déclaré que les flambées mondiales chez les volailles font craindre que le virus ne s'adapte pour infecter plus facilement l'homme.

PRÈS D'UN MILLIARD DE DOLLARS DE PERTES À L'EXPORTATION

L'épidémie américaine a débuté l'année dernière et a décimé près de 59 millions de poulets, de dindes et d'autres oiseaux. La dernière infection dans un troupeau commercial remonte cependant à avril, et certains États soumis à des restrictions à l'exportation n'ont pas détecté de cas commerciaux depuis 2022, selon les données de l'USDA.

Les pertes à l'exportation dues à l'épidémie s'élèvent à 895 millions de dollars, a déclaré mardi le Conseil américain pour l'exportation de volailles et d'œufs. Ce chiffre est inférieur aux 1,3 milliard de dollars enregistrés lors de l'épidémie record de 2015, après que les États-Unis eurent convaincu leurs partenaires commerciaux de réduire les restrictions commerciales.

Le conseil, un groupe industriel, a déclaré que l'USDA avait envoyé à la Chine des rapports lui demandant de mettre fin aux restrictions imposées à 14 États, dont les principaux producteurs que sont la Caroline du Nord et l'Arkansas.

"Ils n'ont pas bougé sur ce point", a déclaré Greg Tyler, président du conseil.

Dans un rapport publié en mars, l'USTR a indiqué que le gouvernement avait soumis à la Chine des rapports sur les États considérés comme exempts de grippe aviaire. Le pacte commercial de la phase 1 exige que la Chine reprenne les importations dans les cinq jours suivant la réception de l'information, selon le rapport.

Les représentants de l'industrie américaine soupçonnent la Chine de retarder ses importations pour des raisons politiques, dans un contexte de tensions accrues avec Washington.

Les États frappés par des interdictions commerciales, dont le Texas et le Maryland, ont déclaré qu'ils cherchaient à obtenir des informations auprès de l'USDA.

"Nous sommes certainement préoccupés par le fait de ne pas pouvoir exporter nos produits alors que nous savons que nous avons un bon produit propre", a déclaré Sid Miller, commissaire à l'agriculture du Texas, lors d'une interview.