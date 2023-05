Les contrats à terme sur le porc du Chicago Mercantile Exchange ont de nouveau baissé à leur niveau le plus bas vendredi, la faible demande pour le porc américain continuant à faire baisser les prix.

Ces pertes aggravent la situation des producteurs qui ont dû faire face à la faiblesse des prix des porcs et aux coûts élevés des dépenses telles que l'alimentation du bétail et la main-d'œuvre.

"Les producteurs ne savent plus où donner de la tête", a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant en bestiaux.

Les porcs maigres du CME pour livraison en juin ont terminé en baisse de 1,575 cents à 76,075 cents la livre, après avoir touché le plus bas niveau du contrat à 75,45 cents la livre.

Les porcs de juillet les plus actifs ont clôturé en baisse de 2,475 cents à 74,775 cents la livre et ont atteint un plancher de 74,025 cents la livre. Le contrat a perdu environ 10 % cette semaine et est en baisse d'environ 32 % cette année.

Les marchés seront fermés lundi, car les consommateurs célèbrent le Memorial Day aux États-Unis, qui marque généralement le début de la saison estivale des grillades.

Les prix du porc au détail restent trop élevés pour accroître la demande des consommateurs, a déclaré M. Norcini. Les petits exploitants et les agriculteurs indépendants risquent d'abandonner le secteur si la demande ne s'améliore pas, a-t-il ajouté.

"Les épiciers doivent commencer à présenter la viande de porc de manière agressive, sinon il ne restera rien d'autre que les gros producteurs", a déclaré M. Norcini.

Certaines grandes entreprises réduisent déjà leurs activités en Amérique du Nord.

La société canadienne Olymel, l'un des plus grands transformateurs de viande de porc du pays, a annoncé qu'elle réduirait de 30 % son cheptel de truies dans l'Ouest, pour le ramener à 40 000 truies en production.

La fermeture des élevages de truies entraînera une réduction nette d'environ 200 000 porcs de marché par an vers l'usine d'abattage de Red Deer, en Alberta, à partir des élevages appartenant à l'entreprise, a indiqué Olymel. L'impact se fera sentir au plus tôt en 2024.

Sur les autres marchés, les contrats à terme les plus actifs sur les bovins vivants d'août ont augmenté de 0,400 cent pour atteindre 165,175 cents.

Les contrats à terme d'août sur les bovins d'engraissement ont chuté de 0,775 cent pour terminer à 233,925 cents la livre. La hausse des contrats à terme sur le maïs a exercé une pression sur les bovins d'engraissement en signalant que les coûts de l'alimentation du bétail pourraient augmenter davantage, ont indiqué les négociants. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Shilpi Majumdar)