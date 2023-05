Les contrats à terme sur le porc du Chicago Mercantile Exchange ont augmenté leur limite journalière mardi, rebondissant sur les niveaux les plus bas du contrat de vendredi grâce à une série d'achats à bon compte et de couvertures de positions courtes vers la fin du mois, et alors que les contrats à terme sur les céréales fourragères ont fortement chuté, ont indiqué les négociants.

"Il y a vraiment eu une forte surenchère du côté de la baisse", a déclaré Dennis Smith, courtier en matières premières pour Archer Financial Services.

Les porcs maigres du CME pour livraison en juin ont augmenté de 4,750 cents, le maximum quotidien, à 80,825 cents la livre, et les porcs de juillet les plus actifs ont atteint la limite de 4,750 cents à 79,525 cents la livre.

Les limites quotidiennes des contrats à terme sur les porcs maigres de la CME s'élargiront à 7 cents la livre pour la séance de mercredi.

La hausse des prix de gros du porc a apporté un soutien supplémentaire. Le Département américain de l'agriculture a fixé le prix des carcasses mardi à 83,68 dollars par quintal, soit une hausse de 1,48 dollar par rapport à vendredi.

Les contrats à terme sur les bovins ont également progressé, les contrats à terme sur les bovins vivants et les bovins d'engraissement de la CME atteignant des sommets sur l'ensemble des contrats, soutenus par des échanges importants de bovins au comptant la semaine dernière et par la fermeté des prix du bœuf.

Les bovins vivants du mois d'août du CME ont augmenté de 2 cents à 167,175 cents la livre, après avoir atteint un sommet de 167,250. Les prix des bovins d'engraissement ont augmenté de 3,850 cents pour s'établir à 237,775 cents la livre après avoir atteint un sommet de 238,550 cents.

Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont chuté de 1,7 %, mettant fin à une hausse de cinq séances et signalant une baisse des coûts de l'alimentation du bétail. (Reportage complémentaire de Tom Polansek à Chicago ; Montage par Chris Reese)