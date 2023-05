La société brésilienne JBS enregistre une perte en raison du coût des céréales et de la surabondance de l'offre de viande

JBS SA, la plus grande entreprise de viande au monde, a annoncé jeudi une perte nette de 1,45 milliard de reais (290,2 millions de dollars) pour le premier trimestre, imputant les résultats plus mauvais que prévu aux prix élevés des céréales et à une offre excédentaire sur le marché de la viande.

Les analystes s'attendaient à une perte de 297 millions de réais, selon les estimations consensuelles de Refinitiv. JBS a déclaré que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure du résultat d'exploitation connue sous le nom d'EBITDA, a chuté de près de 79 % pour atteindre 2,162 milliards de reais au cours du trimestre. Les faibles résultats reflètent l'environnement difficile aux États-Unis, où les prix du bétail augmentent et où les consommateurs sont découragés par une inflation élevée, ce qui nuit à JBS et à ses rivaux comme Tyson Foods, qui a également annoncé des pertes cette semaine. JBS a déclaré que les prix du bétail aux États-Unis ont augmenté de 16 % en glissement annuel, alors que les prix de gros de la viande n'ont augmenté que de 2 %, ce qui a érodé les marges. Gilberto Tomazoni, PDG de JBS Global, a qualifié les résultats du premier trimestre de "cas exceptionnel" et a déclaré dans une interview que JBS avait pris des mesures "pour réduire l'impact des circonstances". Il entrevoit des perspectives plus favorables pour l'avenir, citant la baisse des prix des aliments pour animaux et une demande potentiellement plus forte pour les viandes en Chine et aux États-Unis, où JBS réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires. JBS a déclaré que les recettes nettes ont baissé dans toutes les unités commerciales, à l'exception de sa division brésilienne de produits alimentaires transformés, Seara, qui a enregistré une hausse des ventes de 9 % pour atteindre 10,3 milliards de reais. Par ailleurs, les divisions américaines du bœuf, du porc et de la volaille ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires net comprise entre 2,5 % et 5,6 %. La marge EBITDA ajustée globale de la société était de 2,5 %, en baisse de 8,6 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière, lorsque la société avait connu le meilleur premier trimestre de son histoire. Sur le marché intérieur brésilien, l'unité de bœuf de JBS a souffert d'une baisse des exportations vers la Chine après qu'un cas de maladie atypique de la vache folle a déclenché une interdiction d'une durée d'environ un mois. Alors que les défis s'accumulent, JBS a déclaré avoir brûlé 6,1 milliards de reais de liquidités au dernier trimestre, soit plus du double de la même période en 2022, car les premières semaines de l'année concentrent normalement les paiements aux fournisseurs de bétail, de porc et de céréales. (1 $ = 5,0033 reais)