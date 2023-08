Dans un parc industriel sans prétention de la banlieue de Shanghai, un test gustatif inhabituel était en train de se dérouler.

Dans le cadre d'une manifestation organisée mercredi à l'intention des pouvoirs publics, des investisseurs et des médias, la société CellX, spécialisée dans la viande cultivée, a servi de la viande élaborée en laboratoire à partir de cellules animales.

Parmi les plats proposés figuraient des brochettes d'agneau cultivé en laboratoire et du tofu avec de l'agneau haché cultivé en laboratoire. CellX a déclaré que chaque plat coûtait moins de 100 yuans (13,87 dollars) à produire.

L'entreprise, fondée en 2020, fait partie des quelques pionniers de la production de viande cultivée en laboratoire en Chine. Plusieurs autres entreprises se concentrent également sur la recherche et le développement.

Elles s'inscrivent dans une course mondiale au développement de produits de viande et de poisson cultivés en laboratoire et commercialement viables, afin de séduire les consommateurs préoccupés par l'impact environnemental de l'élevage, qui est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre.

"Nos coûts s'élèvent à environ 100 dollars par livre, mais d'ici notre lancement commercial dans deux ou trois ans, le prix pourrait être divisé par dix", a déclaré Ziliang Yang, PDG de CellX.

L'entreprise a ouvert cette semaine une installation pilote à Shanghai qui, selon M. Yang, peut produire "quelques tonnes" de viande cultivée par an. La prochaine installation, destinée à la production commerciale, devrait être construite d'ici 2025 et avoir la capacité de produire des centaines de tonnes de viande par an.

Bien que le prix de 100 dollars par livre représente un progrès significatif en termes de coût par rapport au premier hamburger cultivé en laboratoire, dont la production a coûté 330 000 dollars en 2013, on est encore loin du coût nécessaire pour être compétitif par rapport aux produits à base de viande traditionnels.

Selon Leticia Goncalves, présidente des produits alimentaires mondiaux chez le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland, qui a investi dans des entreprises de viande cultivée, le prix doit atteindre 2,92 dollars par livre pour être compétitif.

Singapour et les États-Unis étant les premiers au monde en termes d'autorisations réglementaires pour la vente au détail de produits carnés cultivés en laboratoire, M. Yang indique que CellX déposera des demandes dans ces deux pays cette année dans le but de commencer à vendre ses produits, d'abord dans les restaurants, d'ici à 2025.

La Chine est un marché intéressant pour les ventes de viande cultivée, car elle est le pays qui consomme le plus de viande, avec près de 100 millions de tonnes en 2021. Mais rien n'indique quand les régulateurs pourraient approuver la viande cultivée en laboratoire pour la consommation humaine.

Toutefois, la promesse de voir la Chine devenir une base de production à faible coût pour la viande cultivée est tout aussi excitante, a déclaré M. Yang.

Le coût des bioréacteurs, où la viande est cultivée, est nettement moins élevé en Chine qu'aux États-Unis ou en Europe, et le gouvernement a offert de généreuses incitations aux acteurs de l'industrie depuis que la viande cultivée a été incluse dans le 14e plan quinquennal du ministère de l'agriculture l'année dernière.

"En fin de compte, produire en Chine signifie disposer de cette infrastructure à un coût relativement faible, ce qui constitue un avantage clé", a déclaré M. Yang. "Il s'agira vraiment de tirer parti de cette chaîne d'approvisionnement et d'aller à l'étranger, telle est la situation telle que nous la voyons. (1 $ = 7,20 yuans) (Reportage de Casey Hall ; Rédaction de Miyoung Kim et Neil Fullick)