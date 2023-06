L'entreprise brésilienne de conditionnement de viande JBS a déclaré mardi que sa filiale BioTech Foods avait entamé les travaux de construction de sa première usine commerciale de production de viande cultivée en laboratoire en Espagne, qui devrait être achevée d'ici à la mi-2024.

L'usine, qui, selon JBS, sera la plus grande usine de viande cultivée en laboratoire au monde, devrait produire plus de 1 000 tonnes de viande cultivée par an, a déclaré JBS, ajoutant qu'elle pourrait étendre sa capacité à 4 000 tonnes par an à moyen terme.

"La nouvelle usine BioTech place JBS dans une position unique pour dominer le segment et profiter de cette vague d'innovation", a déclaré Eduardo Noronha, responsable des activités à valeur ajoutée de JBS USA.

JBS a acquis une participation de 51 % dans la société espagnole BioTech en 2021 dans le cadre d'une transaction de 100 millions de dollars, dont 41 millions seront consacrés à la construction de la nouvelle usine, qui sera située à Saint-Sébastien.

"Avec les défis imposés aux chaînes d'approvisionnement mondiales, les protéines cultivées proposent le potentiel de décrocher la sécurité alimentaire et la production mondiale de protéines", a déclaré le cofondateur et PDG de BioTech Foods, Iñigo Charola, dans un communiqué.

Selon JBS, BioTech prévoit d'augmenter progressivement sa capacité de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs et considère l'Australie, le Brésil, l'Union européenne, le Japon, Singapour et les États-Unis comme des marchés clés.