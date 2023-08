Tyson Foods n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre lundi, les clients ayant réduit leurs achats de viande face à une inflation toujours élevée.

Les consommateurs américains sont devenus plus prudents et ont réduit leurs achats de viande alors que les loyers et les taux d'intérêt plus élevés pèsent sur les budgets des ménages, ce qui a nui aux ventes des multinationales de la viande telles que Tyson et Hormel Foods.

Le conditionneur de viande américain, qui avait augmenté les prix de la viande l'année dernière, a annoncé une baisse de 3 % de ses ventes nettes trimestrielles, à 13,14 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 13,59 milliards de dollars, d'après les données de Refinitiv.

Tyson, le plus grand producteur de viande américain en termes de chiffre d'affaires, a également vu ses marges sous pression, car le déclin du cheptel bovin américain l'oblige à payer davantage pour le bétail, tandis qu'une sécheresse persistante a fait grimper les dépenses liées à l'alimentation des animaux.

Pour tenter de maîtriser ses coûts, Tyson a également procédé à des suppressions d'emplois et à la fermeture de certaines unités de transformation du poulet.

Lundi, l'entreprise a déclaré qu'elle fermerait quatre autres installations de production de poulet afin de réduire les coûts et d'améliorer l'utilisation des capacités. (Reportage de Granth Vanaik à Bengaluru et de Tom Polansek à Chicago ; rédaction de Milla Nissi)