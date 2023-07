Le changement climatique induit par l'homme a joué un rôle "absolument prépondérant" dans les vagues de chaleur extrême qui ont balayé l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine ce mois-ci, selon une évaluation publiée mardi par des scientifiques.

Tout au long du mois de juillet, des conditions météorologiques extrêmes ont causé des ravages sur la planète, les températures battant des records en Chine, aux États-Unis et dans le sud de l'Europe, provoquant des incendies de forêt, des pénuries d'eau et une augmentation du nombre d'hospitalisations liées à la chaleur.

Au cours du week-end, des milliers de touristes ont été évacués de l'île grecque de Rhodes pour échapper à des incendies de forêt provoqués par une vague de chaleur record.

Sans le changement climatique induit par l'homme, les événements survenus ce mois-ci auraient été "extrêmement rares", selon une étude réalisée par World Weather Attribution, une équipe mondiale de scientifiques qui examine le rôle joué par le changement climatique dans les conditions météorologiques extrêmes.

"Les températures en Europe et en Amérique du Nord auraient été pratiquement impossibles sans les effets du changement climatique", a déclaré Izidine Pinto, de l'Institut météorologique royal des Pays-Bas, l'un des auteurs de l'étude, lors d'une réunion d'information avec les journalistes. "En Chine, la probabilité que cela se produise était environ 50 fois plus élevée que par le passé.

L'équipe de la World Weather Attribution a estimé que l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre a rendu la canicule européenne plus chaude de 2,5 Celsius (4,5 Fahrenheit) qu'elle ne l'aurait été autrement. La canicule nord-américaine a également été plus chaude de 2 °C et celle de la Chine de 1 °C.

En plus d'avoir un impact direct sur la santé humaine, la chaleur a causé des dommages aux cultures et des pertes de bétail à grande échelle, selon les scientifiques. Les cultures de maïs et de soja aux États-Unis, le bétail mexicain, les olives du sud de l'Europe et le coton chinois ont tous été gravement touchés.

El Niño a probablement contribué à l'augmentation de la chaleur dans certaines régions, mais l'augmentation des gaz à effet de serre a été le principal facteur, selon les scientifiques, et les vagues de chaleur deviendront de plus en plus probables si les émissions ne sont pas réduites.

Ils ont estimé que des périodes prolongées de chaleur extrême étaient susceptibles de se produire tous les deux à cinq ans si les températures mondiales moyennes augmentaient de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. On estime actuellement que les températures moyennes ont augmenté de plus de 1,1 °C.

"Les événements que nous avons étudiés ne sont pas rares dans le climat actuel", a déclaré Friederike Otto, scientifique au Grantham Institute for Climate Change de Londres, lors de la réunion d'information. "Il n'est pas surprenant, d'un point de vue climatologique, que ces événements se produisent en même temps.

"Tant que nous continuerons à brûler des combustibles fossiles, nous verrons de plus en plus de ces extrêmes", a-t-elle ajouté. "Je ne pense pas qu'il y ait de preuves plus solides qu'aucune science n'ait jamais présentées pour répondre à une question scientifique.

(Cet article a été remanié pour corriger le lien dans le paragraphe 1)