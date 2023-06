(Alliance News) - Ondine Biomedical Inc. a déclaré jeudi que de nouvelles données montrent que sa technologie de photodésinfection a réduit "de façon spectaculaire" les taux de Covid-19 dans une usine de transformation de la viande au Canada.

La société de sciences de la vie basée à Vancouver et spécialisée dans les thérapies de photodésinfection a déclaré que 1 500 travailleurs de l'usine ont reçu une photodésinfection nasale hebdomadaire, ce qui a donné lieu à seulement 3 tests PCR positifs sur plus de 21 000 tests administrés au cours d'une période de sept mois.

L'entreprise a déclaré que le taux provincial attendu était de 1 344 tests positifs.

L'étude n'a révélé aucun effet secondaire grave.

Ondine Biomedical a déclaré que les usines de transformation de la viande "ont connu une incidence disproportionnée de COVID-19 par rapport aux communautés environnantes, malgré la mise en œuvre de mesures de sécurité".

L'utilisation de la photodésinfection a permis à l'usine de continuer à fonctionner sans interruption ni fermeture. Les données ont également montré que les taux de Covid-19 ont baissé dans les populations avoisinant l'usine, probablement en raison de la réduction de la transmission par la main-d'œuvre.

La directrice générale Carolyn Cross a déclaré : "La photodésinfection nasale est utilisée dans les hôpitaux du Canada depuis dix ans et a permis de réduire considérablement les infections du site chirurgical et les taux de réadmission. Cette étude indépendante étend l'expérience de cette technologie aux entreprises et confirme l'importance de la décolonisation nasale pour le contrôle des infections chez les travailleurs essentiels en cas de pandémie.

"Les résultats de cette étude reflètent les résultats obtenus par le Sunnybrook Health Sciences Centre (University Hospital Network, Toronto), ainsi que par l'Université de Navarre (Pampelune, Espagne) où une réduction substantielle de l'infectiosité du SRAS-CoV-2 a été constatée chez les patients traités."

Les actions d'Ondine ont augmenté de 3,1 % à 14,95 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

