Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc au monde, ferme définitivement 35 sites d'élevage de porcs dans le Missouri et licencie 92 employés en octobre, selon un avis de la loi WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) du Missouri.

Murphy-Brown LLC, une division de Smithfield Foods, "réduit ses activités d'élevage de porcs" dans l'État et "doit réduire sa main-d'œuvre en conséquence", a déclaré la société dans l'avis, qui concerne les salariés et les employés.

L'industrie américaine de la viande est confrontée à une baisse des bénéfices et à une diminution de la demande de la part de consommateurs pressés par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Face à la montée en flèche des coûts de l'alimentation et de la main-d'œuvre, les entreprises du secteur de la viande ont du mal à prévoir la demande pour leurs produits.

L'avis adressé au ministère de l'enseignement supérieur et du développement de la main-d'œuvre de l'État, daté du 2 août, identifie 35 sites d'exploitation porcine. Parmi eux, 13 se trouvent à Newtown (Missouri), 12 à Lucerne (Missouri) et 10 à Princeton (Missouri).

Les licenciements sont "spécifiques à nos exploitations de production porcine du Missouri", a déclaré lundi un porte-parole de Smithfield.

Les licenciements sont prévus pour le 8 octobre, selon l'avis, qui précise que tous les employés concernés se sont vus offrir la possibilité d'être transférés dans une autre installation de la société si un poste est disponible sans déplacer d'autres employés.

Smithfield appartient au groupe WH de Hong Kong.

Ni Smithfield ni les données WARN n'ont identifié les installations spécifiques concernées à Lucerne, Princeton et Newtown, dans le Missouri. Smithfield possède des élevages de truies dans le nord et le nord-ouest du Missouri.

La nouvelle des licenciements de Smithfield est intervenue alors que Tyson Foods a annoncé lundi la fermeture de quatre autres usines de poulets dans l'Arkansas, l'Indiana et le Missouri afin de réduire les coûts, un coup dur pour les petites communautés du cœur des États-Unis qui dépendent de l'entreprise de conditionnement de la viande pour près de 3 000 emplois.

Tyson a également déclaré que les prix moyens de sa viande de porc ont chuté de 16,4 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er juillet, tandis que les volumes de vente de viande de porc ont baissé de 1,8 %. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Reportage complémentaire de Tom Polansek ; Rédaction d'Andrea Ricci et Jamie Freed)