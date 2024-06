Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont augmenté mercredi, les investisseurs ayant ajusté leurs positions et cherché à couvrir leurs positions à découvert, même si de nombreux contrats ont atteint de nouveaux planchers pour la deuxième journée de cotation, selon les négociants.

La journée a été marquée par la volatilité des échanges techniques, malgré la faiblesse des contrats à terme sur les céréales et un rapport gouvernemental faisant état d'une hausse inattendue de la demande intérieure de porc.

Après la fermeture du marché mardi, le ministère américain de l'agriculture a indiqué que le stock total de porc en entrepôt frigorifique au 31 mai était en baisse de près de 9,38 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Bien que ce rapport ait été considéré comme un soutien pour les contrats à terme sur le porc, les prix ont fluctué tout au long de la journée, en partie parce que les participants au marché s'attendent à ce que les données de l'USDA indiquent un troupeau américain légèrement plus important vendredi, a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant en bétail.

Mercredi, les porcs d'août les plus actifs du CME ont atteint un nouveau plancher de 86,225 cents la livre - et ont également atteint le prix le plus élevé depuis le 21 juin - avant de clôturer la journée à 88,975 cents la livre, soit une hausse de 2,225 cents. Les porcs de juillet du CME ont clôturé en hausse de 0,900 cent à 89,900 cents la livre et ont atteint un nouveau plancher contractuel de 88,650 cents.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur les bovins du CME ont augmenté, car les inquiétudes concernant les inondations en cours dans certaines parties de l'Iowa, du Minnesota, du Dakota du Sud et du Nebraska ont fait craindre des retards dans les livraisons de bétail aux centres de conditionnement, a déclaré Karl Setzer, partenaire chez Consus Ag.

Les inondations ont causé des problèmes de transport, les voies ferrées étant emportées et les routes impraticables.

Ces inquiétudes concernant les retards de livraison sur certains marchés ont incité certains éleveurs de bovins, exploitants de parcs d'engraissement et négociants travaillant pour des conditionneurs de viande à se tourner vers le marché à terme mercredi, afin de couvrir leurs risques financiers et de protéger leurs positions, ont indiqué les analystes du marché.

Les bovins vivants du mois d'août du CME ont gagné 2,325 cents, à 186,750 cents la livre, et ont atteint à un moment donné leur prix le plus élevé depuis le 13 octobre. Les bovins d'engraissement du CME ont terminé en hausse de 2,725 cents, à 261,775 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Pooja Desai)