Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en hausse pour une deuxième séance mercredi, soutenus par des prix de gros élevés du bœuf et des échanges techniques légers avant la fête du 4 juillet aux États-Unis, ont indiqué les négociants.

Les marchés américains et les bureaux gouvernementaux seront fermés jeudi pour les vacances, et les échanges de contrats à terme reprendront vendredi.

Le contrat de bétail vivant du CME pour le mois d'août s'est établi à 185,925 cents la livre, en hausse de 0,825 cent.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de la CME ont également progressé, le contrat d'août atteignant un sommet d'un mois alors que les contrats à terme sur le maïs ont chuté, signalant des coûts d'alimentation moins élevés. Le contrat d'août sur les bovins d'engraissement a terminé en hausse de 2,275 cents, à 263,375 cents la livre, après avoir atteint 263,900 cents, son niveau le plus élevé depuis le 30 mai.

Les prix de gros du bœuf en boîte ont baissé mercredi, mais sont restés proches des niveaux les plus élevés depuis un an, défiant une baisse saisonnière qui se produit généralement au début de l'été, après que les détaillants ont fini de réserver leurs stocks de viande pour la fête des pères et le 4 juillet.

Le prix de la découpe de bœuf en boîte a baissé de 70 cents mercredi après-midi pour atteindre 329,69 dollars par quintal, selon les données du ministère américain de l'agriculture. Le sommet de 330,39 dollars atteint mardi était le plus élevé depuis la fin du mois de juin 2023.

"La reprise à l'approche du 4 juillet a été impressionnante", a déclaré Matt Wiegand, courtier en marchandises pour FuturesOne dans le Nebraska.

Le commerce des bovins au comptant est resté calme avant les vacances, mais les attentes de prix fermes au comptant cette semaine ont contribué à soutenir les prix à terme des bovins vivants. Les parcs d'engraissement du Texas et du Kansas proposaient des bovins à 192 dollars le quintal, tandis que les conditionneurs du Kansas offraient 186 à 188 dollars, selon les négociants.

Cargill prévoit de reprendre l'abattage du bétail vendredi dans son usine de viande bovine de Dodge City, au Kansas, après que les pluies du week-end aient provoqué un effondrement partiel du toit, a déclaré la société mardi.

Les contrats à terme sur les porcs du CME ont clôturé sur une note mitigée, soutenus par la baisse des prix de gros du porc et l'abondance de l'offre de porcs.

Les contrats à terme de référence du CME pour les porcs maigres d'août se sont établis en hausse de 0,050 cent à 89,825 cents la livre, tandis que ceux d'octobre ont terminé en baisse de 0,100 cent à 74,125 cents.