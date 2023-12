(Alliance News) - BSF Enterprise PLC a déclaré vendredi qu'elle avait créé une coentreprise avec CellulaRevolution Ltd pour développer une nouvelle société de technologie alimentaire axée sur la fabrication de viande cultivée.

BSF Enterprise est un investisseur en biotechnologie basé à Londres. Elle détient 100 % de 3D Bio-Tissues, une société britannique spécialisée dans l'agriculture clinique et cellulaire. CellulaRevolution est un fabricant de cellules basé à Sunderland, en Angleterre.

Dans le cadre de l'entreprise commune, Cultivated Meat Technologies Limited, CellRev apportera son expertise en matière de biotraitement, qui "peut faciliter une production plus rapide, moins coûteuse et plus durable de cellules musculaires", qui sera combinée au supplément de culture cellulaire sans animaux City-Mix de 3DBT.

City-Mix est déjà utilisé pour la croissance de cellules de peau, de muscle et de graisse destinées à la viande cultivée.

L'objectif de l'entreprise commune "est de fournir au marché la première plateforme de production de viande cultivée de manière évolutive et compétitive en termes de coûts", a déclaré BSF.

Les activités initiales de CMT comprennent le développement des processus et de la technologie nécessaires pour présenter des filets de viande fabriqués de manière "évolutive".

Outre le développement technologique, CMT s'attachera également à établir des partenariats clés pour aider à la production de la matière première de la viande cultivée, ainsi qu'à la fourniture du produit dans la chaîne d'approvisionnement existante à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie.

Che Connon, directeur général de BSF, a déclaré : "Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés pour lutter contre le changement climatique, garantir la sécurité alimentaire et assurer le bien-être des animaux consiste à développer la production de produits à base de viande cultivée pour un marché mondial de masse en pleine croissance. Cette [entreprise commune] avec notre partenaire clé, CellRev, combinera l'expertise technologique, la capacité de production et l'allocation de capital pour commencer à produire des produits carnés durables et de haute qualité pour le marché de gros".

Les actions de BSF étaient en baisse de 1,4 % à 10,85 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

