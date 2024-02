Les actions de Beyond Meat ont grimpé de 56 % dans les transactions de pré-marché mercredi, après que le fabricant de viande à base de plantes ait parié sur des hausses de prix et de fortes réductions de coûts pour redresser ses marges malmenées, déclenchant un resserrement de ses actions fortement court-circuitées.

Environ 37,6 % du flottant de la société, soit des actions d'une valeur de 172,6 millions de dollars, ont été vendues à découvert lundi, selon la société de données et d'analyse Ortex.

"Nous nous attendons à ce que les vendeurs à découvert augmentent la pression d'achat, ce qui entraînera un resserrement des positions à découvert", a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d'Ortex, ajoutant que les investisseurs baissiers ont perdu 93 millions de dollars sur le papier depuis la clôture de mardi.

La valeur boursière de Beyond Meat a chuté de 60 % au cours de l'année écoulée, le sentiment des consommateurs à l'égard de la viande d'origine végétale ayant été mis à mal par la hausse des prix dans un contexte d'inflation galopante.

La société a fait état d'une baisse de 7,8 % de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, à 73,7 millions de dollars, mais ce chiffre est supérieur aux 66,7 millions de dollars attendus par les analystes.

Beyond Meat a également présenté des plans visant à "réduire fortement" les coûts afin de rétablir ses marges, mises à mal par les réductions de prix visant à rendre la fausse viande plus attrayante pour les consommateurs américains soucieux de leur budget.

L'entreprise prévoit que les marges brutes en 2024 se situeront entre le milieu et le haut de la fourchette des pourcentages, alors qu'elles étaient négatives à 24,1 % en 2023.

"Beyond Meat a connu son trimestre proverbial 'd'évier de cuisine' la nuit dernière alors qu'elle s'engage dans un effort majeur de restructuration et de redressement ... pense que la direction est dans les premières phases de redimensionnement de cette entreprise pour une voie plus durable vers l'avenir, et se demande si ses prévisions sont réalisables," Peter Saleh, analyste chez BTIG.

L'action s'échangeait pour la dernière fois à 11,70 dollars, en passe d'atteindre un plus haut de près de six mois si les gains se maintiennent. Mais ce niveau est bien inférieur à son plus haut niveau sur 12 mois, qui était de 19,25 dollars en juillet de l'année dernière.

Lorsque les vendeurs à découvert se dépêchent d'abandonner leurs paris baissiers à la suite d'une hausse du cours d'une action, cela pousse les actions encore plus haut dans ce que l'on appelle un "short squeeze". (Reportage de Medha Singh à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila)