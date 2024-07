Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont baissé lundi, abandonnant le rallye d'après les fêtes sur les inquiétudes concernant la demande et les nouvelles selon lesquelles les Argentins, amateurs de bœuf, réduisent leurs achats de steaks alors que l'économie du pays est en plein marasme.

Parallèlement, les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont terminé la journée à la baisse, les opérateurs craignant que la production de porc ne dépasse la demande des consommateurs.

La consommation de bœuf en Argentine en 2024 devrait être la plus faible depuis le début des enregistrements en 1914, selon un rapport récent de la bourse de Rosario, qui publie des mises à jour du marché pour les céréales et le bétail. L'économie du pays sud-américain a été durement touchée par une inflation à trois chiffres, une récession et une augmentation de la pauvreté et du chômage.

"La question est de savoir si tout ce bœuf touchera le marché de l'exportation", a déclaré Karl Setzer, partenaire chez Consus Ag. "Les négociants font également attention à la demande de bœuf du 4 juillet, qui n'a pas été très spectaculaire, et à la faiblesse que nous avons constatée sur tous les marchés de matières premières aujourd'hui.

La vigueur du dollar américain a également pesé sur les prix à terme du bétail ce jour-là, selon les négociants, car un dollar plus fort tend à rendre les produits de base américains moins attrayants sur le marché de l'exportation.

Les prix de gros du bœuf en boîte ont augmenté. Le prix de la découpe de bœuf en boîte de choix était en hausse de 1,53 $ à 331,96 $ par quintal lundi matin, tandis que le bœuf sélectionné était en hausse de 1,34 $ à 306,40 $ par quintal, selon les données du ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Le contrat d'août du CME pour les bovins vivants s'est établi en baisse de 2,075 cents à 184,350 cents la livre. Le contrat CME August feeders a terminé en baisse de 2,30 cents à 259,175 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du CME pour le mois d'août ont augmenté de 0,35 cent, à 89,525 cents la livre. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres - qui ont atteint un nouveau seuil au cours de la séance - ont terminé en baisse de 0,95 cent à 72,525 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Maju Samuel)