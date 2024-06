Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont été mitigés jeudi, les contrats sur les bovins vivants les plus proches étant en hausse en raison des signes de vigueur du marché au comptant et de la demande des consommateurs qui est restée ferme, selon les analystes du marché.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement et les contrats sur les bovins vivants en fin de mois ont reculé. La baisse suit les tendances saisonnières normalement observées à l'approche de la saison estivale des grillades, lorsque les Américains ont tendance à acheter du bœuf haché et des hot-dogs moins chers plutôt que des steaks plus coûteux, a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities à West Des Moines, dans l'Iowa.

"Les contrats à terme sur le bétail devraient être sous respirateur saisonnier en ce moment et commencer à dériver vers le bas", a déclaré M. Roose. "Il est tout de même surprenant que la demande des consommateurs soit restée aussi forte.

Les prix de gros du bœuf se sont raffermis jeudi. Le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les prix des découpes de bœuf en boîte pour les coupes de choix et les coupes sélectionnées ont augmenté.

Les négociants ont déclaré qu'ils surveilleraient de près les dernières données sur les exportations de bœuf et de porc de l'USDA vendredi, qui devraient être publiées un jour plus tard que d'habitude en raison du jour férié fédéral du 19 juin mercredi.

Certains participants au marché ont prêté plus d'attention aux signaux indiquant que l'économie américaine pourrait se refroidir, et à ce que cela pourrait signifier pour la demande de viande plus tard dans l'année, ont indiqué les négociants.

Alors que le gouvernement a indiqué que le marché de l'emploi américain restait globalement fort, une autre série de données a montré que la construction de maisons individuelles aux États-Unis avait chuté en mai, alors que les taux d'intérêt hypothécaires restaient élevés.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont chuté en raison d'une anticipation de la faiblesse des exportations de porc. Le conflit commercial entre la Chine et l'Union européenne pourrait entraîner une augmentation des flux de viande de porc sur le marché mondial, a déclaré M. Roose.

Les porcs de juillet du CME ont clôturé en baisse de 2,625 cents, à 91,150 cents la livre.

Les bovins vivants du mois d'août du CME ont terminé en hausse de 0,450 cent, à 182,550 cents la livre. Les bovins d'engraissement du CME d'août ont clôturé en baisse de 0,125 cent, à 259,825 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Pooja Desai)