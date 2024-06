Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont baissé vendredi en raison d'opérations techniques, d'un positionnement de fin de mois et des inquiétudes persistantes concernant les prix élevés du bœuf au détail qui pourraient refroidir la demande des consommateurs plus tard dans l'été, ont indiqué les négociants.

Les prix de gros se sont raffermis dans le rapport sur les coupes de bœuf en boîte publié dans l'après-midi par le ministère américain de l'Agriculture, qui indiquait que les coupes de choix étaient en hausse de 2,99 dollars à 326,32 dollars par quintal, tandis que les coupes sélectionnées augmentaient de 1,80 dollar à 304,50 dollars par quintal.

Cela fait 40 jours que les prix des découpes de bœuf de choix sont généralement à la hausse, et les prix sont maintenant supérieurs à ceux observés ce printemps, a déclaré Rich Nelson, stratège en chef d'Allendale Inc.

Et si cela continue d'alimenter les négociants qui restent optimistes sur les bovins - en particulier les contrats à terme sur les bovins d'engraissement - certains acteurs du marché s'inquiètent de plus en plus du moment où la lassitude des prix à la consommation pourrait s'installer.

"C'est tellement cher", a déclaré un négociant en bétail à Reuters. "C'est en train d'exclure les gens du marché.

Par ailleurs, les contrats à terme sur les porcs maigres ont terminé la journée en hausse, les opérateurs cherchant à ajuster leurs positions en prévision des négociations de fin de trimestre la semaine prochaine, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le porc ont également été soutenus par les difficultés de transport et les retards de livraison causés par les inondations généralisées dans l'Iowa, le Dakota du Sud, le Minnesota et le Nebraska, selon les analystes du marché. Les inondations ont emporté les voies ferrées et rendu certaines routes impraticables.

"Il y a de grandes usines de conditionnement dans ces régions et de nombreuses routes sont fermées", a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag.

L'USDA a indiqué vendredi matin que la valeur des découpes de porc avait augmenté, le prix des carcasses s'établissant à 99,83 dollars le quintal, soit une hausse de 4,93 dollars, tandis que toutes les autres découpes ont également augmenté, les jambons faisant un bond de 10,50 dollars pour atteindre 93,33 dollars le quintal.

Vendredi, les porcs d'août les plus actifs du CME ont gagné 1,400 cents pour atteindre 89,500 cents la livre - et ont terminé la semaine en hausse pour la première fois depuis la mi-avril. Les porcs de juillet ont clôturé en hausse de 0,125 cent à 89,575 cents la livre.

Les bovins vivants du mois d'août de la CME se sont établis à 185,425 cents la livre, soit 1,025 cent de moins. Les bovins d'engraissement d'août du CME ont terminé en baisse de 1,350 cent à 259,300 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)