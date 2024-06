Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont baissé jeudi, avant la publication d'un rapport trimestriel du gouvernement qui, selon les prévisions de nombreux négociants, montrerait que les agriculteurs américains ont un cheptel de porcs légèrement plus important, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le porc ont réduit les gains de mercredi après que les prix de gros du porc aient reculé. Le rapport du Département américain de l'agriculture sur le porc, publié jeudi en milieu de matinée, a montré que les prix des carcasses étaient plus bas.

Les prix ont continué à chuter dans le rapport de l'USDA de l'après-midi, avec des carcasses évaluées à 94,90 dollars par quintal, en baisse de 62 cents par rapport à la veille, et des côtes qui ont chuté de 8,88 dollars par quintal et des poitrines de porc qui ont chuté de 2,69 dollars par quintal.

Après la fermeture du marché, l'USDA a indiqué dans son rapport trimestriel sur les porcs que le cheptel porcin américain au 1er juin était supérieur de 1 % à celui de l'année précédente, ce qui est légèrement supérieur aux attentes du marché. Le rapport indique également que le nombre de porcs par portée a augmenté entre mars et mai, bien que les éleveurs aient élevé 3 % de truies en moins.

"Pour les producteurs, c'est le nirvana. Mais pour le marché, cela signifie qu'il y a tout simplement trop de porcs prêts à l'abattage pour le niveau actuel de la demande", a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant en bestiaux.

Jeudi, les porcs d'août les plus actifs du CME ont baissé de 0,875 cent pour atteindre 88,100 cents la livre. Les porcs de juillet ont clôturé en baisse de 0,450 cent à 89,450 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins du CME ont également baissé en raison de prises de bénéfices suite à la récente hausse, où les prix ont rebondi sur les plus bas de deux mois lorsque les prix au comptant ont baissé moins que prévu, ont déclaré les analystes.

Les négociants et les producteurs ont suivi de près le marché au comptant des bovins pour voir s'il allait s'effondrer après que les contrats à terme ont récemment subi la pression de la vente de fonds, de placements plus importants que prévu dans les parcs d'engraissement américains en février et de préoccupations concernant la détection de la grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières.

Les bovins vivants du mois d'août de la CME se sont établis à 186,450 cents la livre, soit une baisse de 0,300 cent. Les bovins d'engraissement du CME ont terminé en baisse de 1,125 cent à 260,650 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)