Les contrats à terme sur les porcs maigres se sont redressés au Chicago Mercantile Exchange vendredi après être tombés plus tôt à des niveaux contractuels plus bas sous la pression d'une augmentation de la production américaine.

Les contrats à terme sur les bovins ont également augmenté.

Une hausse des prix de gros du porc américain a contribué à déclencher le redressement des porcs, selon les analystes. Le Département américain de l'agriculture a fixé le prix de la carcasse de porc à 101,35 dollars par quintal, soit une hausse de 4,33 dollars par rapport à jeudi. Les poitrines de porc ont augmenté de 16,58 dollars, après une semaine d'échanges volatils.

"Nous avons atteint le niveau le plus bas du contrat et nous sommes remontés jusqu'à la clôture", a déclaré Austin Schroeder, analyste chez Brugler Marketing & Management.

Les porcs de juillet du CME ont clôturé en hausse de 0,875 cent, à 93,650 cents la livre, après avoir chuté plus tôt à 90,4 cents, le niveau le plus bas depuis le 4 janvier. Le contrat a terminé en hausse d'environ 0,2 % pour la semaine, après avoir chuté au cours des sept semaines précédentes.

Les contrats à terme différés, y compris les contrats d'août, d'octobre et de décembre, ont atteint leur niveau le plus bas.

L'abondance de l'offre américaine et les ventes techniques ont pesé sur les prix avant que le marché ne se redresse, selon les analystes. Les conditionneurs de viande ont abattu environ 1 % de porcs en plus depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière et les agriculteurs élèvent des porcs plus lourds, selon les données du gouvernement américain.

Sur les marchés des bovins du CME, les contrats à terme ont bondi en raison de la vigueur des prix au comptant, selon les négociants. Jeudi, les bovins au comptant se négociaient à environ 186 dollars le quintal dans le sud, soit environ 1 dollar de plus que la semaine dernière, et à environ 193 à 194 dollars le quintal dans le nord, soit environ 3 à 4 dollars de plus que la semaine dernière, ont-ils déclaré.

Les prix du bœuf en boîte ont également augmenté, les morceaux de choix étant vendus à 319,89 dollars le quintal, soit une hausse de 1,58 dollar par rapport à jeudi, et les morceaux sélectionnés à 303,81 dollars le quintal, soit une hausse de 4,56 dollars, d'après l'USDA.

"L'argent est roi en ce moment pour les bovins", a déclaré M. Schroeder.

Le contrat CME August live cattle s'est établi en hausse de 3,675 cents à 183,175 cents la livre et a atteint son niveau le plus élevé depuis le 21 mars. Le contrat a gagné environ 3,4 % sur la semaine.

Les bovins d'engraissement du CME ont grimpé de 4,5 cents pour terminer à 261,975 cents la livre et ont augmenté d'environ 2,8 % pour la semaine. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)