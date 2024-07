Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté jeudi grâce à une vague d'achats à bon compte, après que le contrat d'août, le plus actif, ait atteint un nouveau niveau plancher au cours de la séance, selon les négociants.

La chute de la mi-journée est survenue un jour après que le contrat d'août ait plongé à la limite de la baisse, alors que l'offre excédentaire importante, la faible demande des consommateurs et la pression sur les marchés des céréales et des oléagineux ont pesé sur les marchés du bétail, ont indiqué les négociants.

"Le marché est en difficulté et se dirige vers le bas", a déclaré Dennis Smith, courtier chez Archer Financial Services. "Les perspectives pour le porc sont baissières et la demande n'est pas à la hauteur.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du CME se sont également raffermis jeudi en raison d'un rebond technique et de la recherche de bonnes affaires, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants étaient stables ou légèrement plus élevés.

"Le marché des bovins a fait un grand plongeon au cours des deux dernières séances et se stabilise aujourd'hui", a déclaré M. Smith.

Néanmoins, les ventes de bœuf ont chuté lorsque les données gouvernementales ont montré jeudi que les exportations hebdomadaires étaient en baisse de 11 % par rapport à la semaine précédente, a déclaré Karl Setzer, partenaire chez Consus Ag.

Parallèlement, les prix de gros de la viande bovine ont baissé pour la deuxième journée de jeudi, signe possible que la hausse des prix à contre-saison est en train de s'atténuer, selon les analystes du marché.

Jeudi après-midi, les prix de la découpe de bœuf en boîte de choix étaient en baisse de 2,40 dollars, à 321,65 dollars par quintal, tandis que la sélection était en baisse de 56 cents, à 303,38 dollars par quintal, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

Les contrats à terme du CME sur les porcs maigres d'août se sont établis en hausse de 2 cents à 86,675 cents la livre. Plus tôt dans la séance, il a atteint un nouveau plancher de 83,675 cents la livre. Le contrat à terme du porc maigre d'octobre a terminé en hausse de 1,075 cent à 69,400 cents la livre.

Le contrat CME d'août sur les bovins vivants est resté stable à 182,250 cents la livre. Les contrats d'engraissement d'août du CME ont terminé en hausse de 1,800 cents à 256,150 cents la livre. (Reportage de Heather Schlitz ; Rédaction de Mohammed Safi Shamsi)