Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont terminé en demi-teinte vendredi, le prix de gros du bœuf s'étant raffermi et les marges des conditionneurs s'étant améliorées, mais les négociants restent préoccupés par le fait que les valeurs du marché au comptant pourraient être proches d'un pic saisonnier, ont déclaré les analystes.

La propagation de la grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières a effrayé le marché cette semaine, les négociants évaluant l'impact possible sur la demande de bœuf des consommateurs de la liquidation des troupeaux qui gonflerait l'offre de bœuf à court terme.

Les prix au comptant des bovins ont baissé au cours des dernières semaines, et la faible demande d'exportation de viande bovine ainsi que l'augmentation du poids des bovins ont pesé sur le marché, selon les négociants.

"Le marché des bovins au comptant a atteint un niveau record il y a deux semaines et s'est un peu replié", a déclaré Lane Akre, économiste chez ProFarmer. "Les négociants s'attendent à ce que ce recul se poursuive.

Le contrat CME August live cattle a clôturé en baisse de 0,300 cent à 177,175 cents la livre. Les autres contrats ont terminé en baisse de 0,050 à 0,575 cent.

Les bovins d'engraissement d'août se sont établis en hausse de 2,075 cents à 254,925 cents la livre, alors que les contrats à terme sur le maïs ont chuté.

Les valeurs du boeuf en boîte pour les coupes sélectionnées et les coupes de choix ont toutes deux augmenté vendredi, selon les données du ministère américain de l'Agriculture. Les coupes de choix ont atteint un sommet de 9 mois et demi en début de semaine, tandis que les coupes sélectionnées ont atteint un sommet de 11 mois et demi.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont terminé en hausse après que certains contrats aient atteint leur plus bas niveau en 4 mois et demi lors de la séance précédente, soutenus par une bonne demande d'exportation de viande de porc, notamment vers le Mexique, premier acheteur de viande de porc.

"La demande à l'exportation a été forte et le marché du porc retrouve un peu de vigueur", a déclaré M. Roose. "Le marché au comptant a été décevant, ce qui a fait stagner le marché.

Les contrats à terme sur le porc de juillet du CME ont terminé en hausse de 0,525 cent à 93,500 cents la livre. (Reportage de Heather Schlitz ; Rédaction d'Alan Barona)