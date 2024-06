Les contrats à terme sur les porcs maigres ont augmenté au Chicago Mercantile Exchange lundi, les informations sur le conflit commercial entre la Chine et l'UE ayant donné un coup de pouce psychologique aux contrats, même s'il est peu probable qu'elles donnent un nouvel avantage aux producteurs américains, selon les négociants et les analystes du marché.

Les contrats à terme sur le bétail ont été mitigés, la hausse des prix de gros et les prévisions d'une offre restreinte de bétail cet automne ayant soutenu le marché, selon les négociants.

La Chine a ouvert une enquête antidumping sur les importations de porc et de ses sous-produits en provenance de l'Union européenne, une mesure qui semble viser principalement l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark, en réponse aux restrictions imposées à ses exportations de véhicules électriques.

L'enquête annoncée lundi par le ministère chinois du commerce portera sur la viande de porc destinée à la consommation humaine, telle que les morceaux entiers frais, froids et congelés, ainsi que sur les intestins, les vessies et les estomacs de porc. L'enquête débutera le 17 juin.

Tout cela intervient alors que la Chine continue d'abattre son cheptel de truies, a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag.

Et les exportations de porc américain vers la Chine continuent de faire face à des droits de rétorsion de 25 % en réponse aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium de l'article 232 qui ont été mis en place dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Trump.

"Le simple fait est que beaucoup de négociants ont cherché toute sorte de fond dans ce marché du porc, et cela en a été un", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef chez Allendale Inc.

Entre-temps, les prix de gros du porc américain ont baissé. Lundi matin, le ministère américain de l'agriculture a fixé le prix de la carcasse de porc à 98,38 dollars par quintal, soit une baisse de 2,97 dollars par rapport à vendredi. Les prix de la poitrine, de la longe, de la cuisse et de la côte de porc ont également baissé.

Les porcs de juillet du CME ont clôturé en hausse de 1,725 cents à 95,375 cents la livre. Plus tôt dans la séance, le contrat a atteint 95,825 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 17 juin.

Les bovins vivants du mois d'août de la CME ont clôturé en baisse de 0,375 cent à 182,800 cents la livre. Les bovins d'engraissement du CME du mois d'août ont terminé en baisse de 0,650 cent pour atteindre 261,325 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Vijay Kishore)