Les producteurs laitiers des États-Unis augmentent leurs défenses pour tenter d'endiguer la propagation de la grippe aviaire : ils interdisent les visites, coupent les arbres pour décourager les oiseaux sauvages de se poser et désinfectent les véhicules qui pénètrent sur leurs terres.

Jeudi, le Dakota du Sud est devenu le huitième État à détecter la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans un troupeau laitier, après que le ministère américain de l'agriculture a signalé des infections en Caroline du Nord, au Texas, au Kansas, en Ohio, au Michigan, en Idaho et au Nouveau-Mexique.

Si les premiers cas semblent avoir été introduits dans les troupeaux du Texas et du Kansas par des oiseaux sauvages, l'USDA a indiqué que la transmission entre bovins était également possible. Les responsables agricoles du Michigan et de l'Ohio ont déclaré que les troupeaux infectés dans ces États avaient reçu du bétail en provenance du Texas.

Reuters s'est entretenu avec sept producteurs laitiers dans cinq États, qui ont déclaré renforcer les procédures de sécurité et de nettoyage, trois d'entre eux allant au-delà des recommandations du gouvernement.

"Considérez notre ferme comme une communauté fermée pour les vaches", a déclaré Karen Jordan, qui élève environ 200 vaches laitières à Siler City, en Caroline du Nord. "Seule la personne la plus essentielle peut franchir le portail.

Même avant l'apparition de l'épidémie en Caroline du Nord, Karen Jordan, 64 ans, a déclaré qu'elle limitait le nombre de visiteurs susceptibles de transporter involontairement des fientes d'oiseaux contaminées sur leurs bottes ou leurs véhicules. Elle a également commencé à abattre une quarantaine de petits arbres pour éviter d'attirer les oiseaux sauvages lors de la migration printanière.

Le premier cas confirmé dans un troupeau laitier, le 25 mars, et le deuxième cas humain en deux ans, le 1er avril, ont ravivé les inquiétudes aux États-Unis quant à la propagation du virus aux animaux et aux humains. La grippe aviaire a décimé les troupeaux de volailles dans le monde entier depuis 2022 et infecté des mammifères tels que les phoques, les renards et les moufettes.

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré que le risque pour l'homme restait faible, mais il a demandé aux États de prévoir des tests et des traitements pour les travailleurs agricoles susceptibles d'être touchés.

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

Alors que la grippe aviaire est mortelle pour les volailles, les vaches semblent s'en remettre. Selon l'USDA, les foyers dans les troupeaux laitiers touchent principalement les vaches en lactation, ce qui réduit la production de lait et incite les éleveurs à isoler les animaux malades tout en excluant leur lait de l'approvisionnement alimentaire.

La production laitière américaine a atteint près de 60 milliards de dollars en 2022. Les producteurs laitiers craignent à présent une baisse de la demande de lait et de fromage, après que l'USDA a signalé la présence de la grippe aviaire dans des échantillons de lait non pasteurisé, bien que les responsables agricoles affirment que le lait pasteurisé est sans danger.

Les prix à terme du lait ont chuté lorsque les infections se sont étendues la semaine dernière, avant que le marché ne rebondisse. Les contrats à terme sur les bovins de boucherie ont également chuté par crainte d'une baisse de la demande, bien qu'il n'y ait eu aucun cas confirmé de virus chez les bovins élevés pour la viande.

L'USDA n'a pas émis d'ordre de quarantaine pour les troupeaux laitiers infectés, mais a recommandé la semaine dernière de réduire au minimum les déplacements de bétail et de tester les échantillons de lait des vaches en lactation si elles doivent être déplacées. Les producteurs ont également été invités à surveiller le bétail pour détecter les maladies, à isoler les vaches nouvellement ajoutées et à éloigner les animaux sauvages et domestiques, tels que les chats, des bâtiments d'élevage, afin de réduire la propagation du virus.

L'agence a conseillé aux agriculteurs d'accorder "une attention particulière aux bonnes pratiques de traite, telles que la désinfection de l'équipement". Lors d'entretiens avec Reuters, les autorités chargées de la santé animale ont évoqué la possibilité que les machines à traire puissent jouer un rôle dans la propagation des infections parmi les vaches, bien que cette hypothèse n'ait pas été confirmée.

"Nous ne pouvons pas exclure d'autres modes possibles de transmission de l'IAHP, y compris l'équipement", a déclaré l'USDA dans un courriel.

Sept représentants des États et de l'industrie ont déclaré que les agriculteurs étaient confrontés à des difficultés en raison de l'incertitude quant à la manière dont le virus se propage et de l'exposition des granges à ciel ouvert aux oiseaux sauvages.

L'Idaho, la Caroline du Nord et plus d'une douzaine d'États qui n'ont pas confirmé de cas chez les bovins ont imposé des exigences supplémentaires aux expéditions afin de protéger leurs troupeaux.

Le Nebraska, deuxième producteur de bétail des États-Unis après le Texas, a commencé le 1er avril à exiger des producteurs qu'ils obtiennent un permis pour faire entrer des vaches laitières reproductrices dans l'État, afin que les autorités puissent mieux suivre les mouvements des animaux.

Le Texas a conseillé aux producteurs de surveiller leurs troupeaux et de garder les animaux malades à la maison. Le Kansas a recommandé de limiter les mouvements de bétail, mais n'a pas imposé de restrictions supplémentaires, a déclaré Justin Smith, commissaire à la santé animale de l'État.

"Ces laiteries ont des enjeux considérables", a déclaré M. Smith lors d'une interview. "Si elles ont des inquiétudes concernant ces mouvements, elles doivent les réévaluer, plutôt que de me demander de les réévaluer.

Le fabricant de yaourts Danone a déclaré qu'il conseillait à ses fournisseurs d'isoler le bétail susceptible d'avoir été exposé au virus et de signaler tout cas aux autorités locales.

DÉSINFECTION DES PNEUS

À Fort Branch, dans l'Indiana, Steve Obert, 61 ans, demande aux chauffeurs d'asperger les roues de leurs camions de désinfectant avant de les laisser entrer dans sa ferme. Il élève environ 1 200 vaches qui produisent du lait pour Dairy Farmers of America, une coopérative regroupant plus de 6 000 exploitations. M. Obert, qui est également directeur exécutif du groupe industriel Indiana Dairy Producers, a déclaré que les grandes exploitations sont confrontées à des risques accrus, en partie parce qu'elles conservent d'importants stocks d'aliments pour animaux qui attirent les oiseaux sauvages susceptibles d'être porteurs du virus.

En outre, les grandes laiteries expédient souvent des génisses, c'est-à-dire des vaches femelles qui n'ont pas encore mis bas, dans d'autres États pour qu'elles soient fécondées avant de retourner dans leur ferme d'origine pour la traite, a-t-il expliqué.

M. Obert, qui expédie des vaches au Kentucky, a déclaré qu'il se fiait à la décision de l'Indiana de ne pas imposer de nouvelles restrictions sur les mouvements de bétail, mais il a ajouté : "En tant que producteur, vous êtes assis à la même table que les autres producteurs : En tant que producteur, vous êtes au bord de votre siège et vous vous dites : "J'espère que nous ne sommes pas à la traîne".

À Rockford, dans l'Illinois, Brent Pollard, un agriculteur de 43 ans qui fournit du lait à la coopérative Prairie Farms, maintient en isolement pendant 21 jours un veau qu'il a acheté pour sa fille dans le Wisconsin.

Aucun cas n'a été signalé dans le Wisconsin, mais Shelly Mayer, 58 ans, a déclaré qu'elle surveillait les oiseaux morts dans sa laiterie située près de Milwaukee et qu'elle s'efforçait de nettoyer les réservoirs d'eau des fientes d'oiseaux et d'autres contaminants.

Les agriculteurs tentent également d'éloigner les oiseaux sauvages des réserves d'aliments pour animaux, mais c'est difficile.

"La ferme laitière est une sorte de mangeoire géante pour les oiseaux", a déclaré Jamie Jonker, responsable scientifique de la Fédération nationale des producteurs de lait. (Reportage de Tom Polansek ; Reportage complémentaire de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Caroline Stauffer et Suzanne Goldenberg)