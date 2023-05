Dans les vastes forêts du Chaco, au nord de l'Argentine, Noole se repose de l'ardeur du soleil à l'ombre parfumée des caroubiers sombres d'une petite ferme où sa famille cultive des pastèques et des pommes de terre pour les manger ou les vendre au marché.

Pour Noole, une indigène Pilaga, et son frère Jose Rolando Fernandez, les arbres déterminent le rythme naturel de la vie, en fournissant de la nourriture, de l'eau et de la fraîcheur dans ce coin reculé et peu peuplé de l'Amérique du Sud, qui abrite la deuxième plus grande forêt du continent après l'Amazonie.

Mais cet habitat est soumis à des pressions croissantes, les arbres étant éliminés pour faire place à de grandes exploitations de soja et de bétail destinées à répondre à la demande alimentaire mondiale.

L'imminence d'un nouvel accord commercial entre le Mercosur d'Amérique du Sud et l'Union européenne pourrait se traduire par une augmentation des exportations en provenance du Gran Chaco et par une intensification des défrichements, même si l'Union européenne est susceptible d'imposer des règles strictes pour limiter la déforestation.

"Nous, les Pilaga, sommes très affectés par le défrichement. En effet, le défrichement entraîne la sécheresse. Les arbres eux-mêmes jouent un rôle important dans l'environnement", explique Noole, 53 ans, qui vit dans le Gran Chaco, près de la ville endormie de Las Lomitas.

Jose a déclaré que leur lien avec les arbres était presque spirituel. "Nous apprécions énormément le caroubier. Pour nous, c'est un soulagement", a-t-il déclaré alors qu'il travaillait à la ferme, plantant des pommes de terre pour la saison.

En plus de fournir de la nourriture et de l'ombre, les arbres soutiennent un écosystème composé d'une myriade d'espèces animales et végétales, explique Noole, dont la peau est patinée par le soleil et dont les cheveux argentés sont ramenés en arrière par deux tresses.

"La forêt indigène a une fonction que nous devons valoriser", a-t-elle déclaré. "Les peuples indigènes croient que notre maison est la terre. La terre est notre mère, car c'est d'elle que nous tirons notre production et notre alimentation.

Le Gran Chaco, bordé par les Andes à l'ouest et par les fleuves Parana et Paraguay à l'est, est une région deux fois plus grande que la Californie qui s'étend sur l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie et le Brésil.

Selon des données gouvernementales, les défrichements pour la culture du soja et du bœuf ont entraîné la destruction de quelque 7 millions d'hectares de forêts indigènes en Argentine entre 1998 et 2021, dont la quasi-totalité dans le Gran Chaco. Cela représente une superficie de près de 90 fois la taille de la ville de New York.

Lors d'un voyage dans le Gran Chaco, Reuters a pu observer des arbres abattus par des bulldozers et du bétail errant sur des terres arides, un important puits de carbone souvent négligé, compte tenu de la prédominance de la forêt amazonienne au nord.

De nombreux pays ont mis en place des règles d'importation destinées à décourager la déforestation illégale et l'Argentine a adopté une loi sur les forêts en 2007. Mais les fonctionnaires locaux ont déclaré que l'application régionale pouvait être inégale et que les amendes peu élevées n'étaient souvent pas assez dissuasives.

Teofila Palma, une agricultrice du Gran Chaco qui s'occupait de ses chèvres lors de la visite de Reuters, a déclaré que les défrichements effectués à proximité ces dernières années avaient eu un impact évident sur le microclimat local.

"Depuis que le défrichement a eu lieu, la température est encore plus élevée. Et le vent souffle du nord sans que rien ne l'arrête".

Mariela Soto, une petite agricultrice de Pozo de Mortero, a déclaré que de nombreux producteurs locaux avaient perdu des animaux parce que l'exploitation forestière signifiait que "le sol s'érodait et que les pâturages ne poussaient plus".

Certains habitants citent toutefois l'importance des exportations agricoles pour la création d'emplois et le développement dans une région où la moitié de la population vit dans la pauvreté, tirant souvent sa subsistance de la terre en vendant des produits artisanaux traditionnels ou en acceptant un travail informel.

"Condamner la déforestation, c'est condamner les gens à la pauvreté", a déclaré Juan de Hagen, vétérinaire et chef d'exploitation agricole, également originaire de Las Lomitas. Il espère que les lois européennes sur la déforestation ne signifieront pas que les habitants du Gran Chaco en paieront le prix sur le plan économique.

"L'Union européenne devrait respecter les lois de chaque pays du Mercosur", a déclaré M. de Hagen dans la ferme qu'il supervise. "L'Europe a défriché toutes ses terres et ne paie aucune pénalité.

Pour Noole, les accords commerciaux mondiaux et les réglementations lointaines ne tiennent guère compte des gens comme elle, bien qu'ils soient susceptibles de disrupter le rythme naturel de sa vie.

"L'accord est destiné au monde de l'économie et des affaires", a-t-elle déclaré. "Pour nous, en tant que communauté autochtone, la réalité est que nous ne faisons pas partie de ces accords. Nous n'avons jamais participé aux négociations. Nous n'avons jamais été pris en compte.