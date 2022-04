Imran Khan, star du cricket devenue premier ministre du Pakistan, est évincé

Les défections au sein de sa coalition reflètent la désillusion croissante de nombreux Pakistanais face à l'inflation élevée, aux déficits croissants et à l'impression que Khan n'a pas réussi à tenir ses promesses électorales d'éradiquer la corruption.

Il est toutefois peu probable qu'il disparaisse complètement de la scène politique.

Après que la Cour suprême a annulé sa décision de dissoudre le Parlement et ordonné aux législateurs de retourner à la chambre basse, un allié a qualifié cette décision de coup d'État judiciaire et Khan a déclaré qu'il continuerait à se battre "jusqu'à la dernière balle".

L'homme de 69 ans rejoint une liste de plus en plus longue de premiers ministres pakistanais élus qui ne sont pas allés au bout de leur mandat ; aucun ne l'a fait depuis l'indépendance en 1947.

En 2018, la légende du cricket, qui a mené le Pakistan à sa seule victoire en Coupe du monde en 1992, a rallié le pays derrière sa vision d'un pays sans corruption, prospère et respecté sur la scène mondiale.

Mais la renommée et le charisme du nationaliste incendiaire n'ont pas suffi à le maintenir au pouvoir.

Ironiquement, pour un homme politique autrefois critiqué pour être sous la coupe du puissant establishment militaire, son éviction intervient au milieu de signes de détérioration des relations entre lui et le chef de l'armée, le général Qamar Javed Bajwa.

L'armée, qui joue un rôle prépondérant au Pakistan, ayant dirigé le pays pendant près de la moitié de son histoire et obtenu le contrôle de certaines de ses plus grandes institutions économiques, a déclaré qu'elle restait neutre vis-à-vis de la politique.

Lors d'un rassemblement le mois dernier, alors qu'il luttait pour sa survie politique, Khan a été largement perçu comme faisant référence à cette position lorsqu'il a déclaré : "Seuls les animaux restent neutres".

"Ils (les militaires) ne veulent pas être considérés comme le soutenant et être blâmés pour ses échecs", a déclaré le leader de l'opposition et ancien Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi. "Ils ont retiré leur soutien".

PROMESSES ALLÉCHANTES

Beau et charismatique, Khan a d'abord attiré l'attention du monde entier au début des années 1970 en tant que joueur de bowling agressif et rapide avec une action bondissante distinctive.

Il est ensuite devenu l'un des meilleurs joueurs polyvalents du monde et un héros dans un Pakistan fou de cricket. Il a mené une équipe de stars en difficulté à la victoire en 1992, en incitant ses joueurs à se battre "comme des tigres acculés" avec son célèbre cri de guerre.

Après avoir pris sa retraite du cricket cette année-là, il s'est fait connaître pour sa philanthropie, levant 25 millions de dollars pour ouvrir un hôpital pour cancéreux en mémoire de sa mère, avant d'entrer en politique avec la création de son parti Tehreek-i-Insaf (PTI), ou Mouvement pakistanais pour la justice, en 1996.

Malgré sa notoriété, le PTI a langui dans le désert politique pakistanais, ne remportant aucun siège autre que celui de Khan pendant 17 ans.

Cette période a toutefois connu des moments dramatiques. En 2007, Khan a échappé à l'assignation à résidence en sautant par-dessus un mur dans le cadre de la répression des figures de l'opposition par le général Pervez Musharraf, alors dirigeant militaire.

En 2011, Khan a commencé à attirer des foules immenses de jeunes Pakistanais désabusés par la corruption endémique, les pénuries chroniques d'électricité et les crises de l'éducation et du chômage.

Il a attiré un soutien encore plus grand dans les années qui ont suivi, avec des expatriés pakistanais éduqués quittant leur emploi pour travailler pour son parti et des musiciens et acteurs pop le rejoignant sur le chemin de la campagne.

Son objectif, a déclaré Khan à un rassemblement de centaines de milliers de partisans en 2018, était de transformer le Pakistan d'un pays avec un "petit groupe de riches et une mer de pauvres" en un "exemple pour un système humain, un système juste, pour le monde, de ce qu'est un État-providence islamique".

Cette année-là, il a enfin remporté la victoire, marquant l'ascension rare d'un héros sportif au sommet de la politique. Les observateurs ont toutefois averti que son plus grand ennemi était sa propre rhétorique, ayant fait naître de grands espoirs chez ses partisans.

DU PLAYBOY AU RÉFORMATEUR

Né en 1952, fils d'un ingénieur civil, Imran Ahmed Khan Niazi se décrit comme un enfant timide qui a grandi avec quatre sœurs dans une famille urbaine pachtoune aisée de Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan.

Après une éducation privilégiée à Lahore, au cours de laquelle ses talents de joueur de cricket se sont révélés, il est entré à l'Université d'Oxford où il a obtenu un diplôme en philosophie, politique et économie.

Alors que sa carrière de cricket s'épanouit, il développe une réputation de playboy à Londres à la fin des années 1970.

En 1995, il épouse Jemima Goldsmith, fille du magnat des affaires James Goldsmith. Le couple, qui a eu deux fils ensemble, a divorcé en 2004. Un second bref mariage avec la journaliste de télévision Reham Nayyar Khan s'est également soldé par un divorce.

Son troisième mariage avec Bushra Bibi, un chef spirituel que Khan avait appris à connaître lors de ses visites dans un sanctuaire du XIIIe siècle au Pakistan, reflète son intérêt croissant pour le soufisme - une forme de pratique islamique qui met l'accent sur la proximité spirituelle avec Dieu.

Une fois au pouvoir, Khan s'est lancé dans son plan de construction d'un État "providence" modelé sur ce qu'il disait être un système idéal remontant au monde islamique quelque 14 siècles plus tôt.

Son gouvernement a procédé à un certain nombre de nominations clés sur la base de qualifications et non de faveurs politiques et a cherché à réformer l'embauche dans la bureaucratie et la fonction publique.

Parmi les autres mesures, citons la facilitation du dépôt de plaintes par les citoyens et l'introduction de soins de santé universels pour les pauvres dans une province, avec des plans pour étendre le programme au niveau national. Le gouvernement a également lancé un projet visant à planter 10 milliards d'arbres pour inverser des décennies de déforestation.

Pour soutenir une économie paralysée, Khan a opéré un important revirement politique en obtenant un renflouement du FMI pour le Pakistan et en fixant des objectifs élevés, bien que non atteints, pour étendre la collecte des impôts.

Mais sa campagne de lutte contre la corruption a été fortement critiquée comme étant un outil permettant de mettre à l'écart les opposants politiques - dont beaucoup ont été emprisonnés pour corruption.

Les généraux pakistanais sont également restés puissants et des officiers militaires, retraités ou en activité, ont été placés à la tête de plus d'une douzaine d'institutions civiles.