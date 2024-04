JDE Peet's, l'une des plus grandes sociétés de café au monde, a déclaré que l'industrie mondiale du café avait du mal à se conformer à la nouvelle loi européenne interdisant l'importation de matières premières et de produits connexes liés à la déforestation dans le monde entier.

La loi de l'Union européenne, qui entrera en vigueur à la fin de l'année 2024, exigera des importateurs européens de café, de cacao, de bétail, de palme et d'autres produits de base qu'ils prouvent que leurs marchandises ne contribuent pas à la destruction des forêts - une source majeure de changement climatique - sous peine de se voir infliger de lourdes amendes.

Les pays producteurs, de l'Indonésie au Brésil, ont critiqué la loi, estimant qu'elle était discriminatoire et que les nouvelles règles pourraient finir par exclure les petits agriculteurs vulnérables de l'accès au marché lucratif de l'UE.

Ils craignent que les agriculteurs des régions rurales éloignées ne soient pas en mesure, par exemple, de fournir aux acheteurs de leurs produits les coordonnées de géolocalisation nécessaires pour prouver que leurs exploitations ne se trouvent pas sur des terres déboisées après 2020, ce qui est l'une des principales exigences de la loi.

JDE Peet's, fabricant des cafés Douwe Egberts et L'Or, a déclaré que l'UE avait simplifié cet aspect de la loi à certains égards, mais que l'industrie aurait encore du mal à s'y conformer d'ici à la fin de l'année 2024.

"Il est clair que le calendrier est très, très serré. Nous faisons ce que nous pouvons pour terminer dans les temps", a déclaré Laurent Sagarra, vice-président chargé du développement durable chez JDE Peet's, lors d'une interview.

Dans certains pays, la date limite de mise en conformité est déjà passée car les récoltes ont commencé, ce qui signifie que les produits qu'ils produisent aujourd'hui seront vendus sur le marché européen l'année prochaine et qu'ils devront déjà être conformes, a-t-il ajouté.

La Commission européenne a déclaré que ses "portes sont ouvertes aux discussions avec l'industrie et non seulement nous répondons à toutes les questions de mise en œuvre qu'ils peuvent avoir, mais nous publions également des conseils détaillés sur la base des échanges jusqu'à présent".

JDE Peet's a signé des accords avec l'Éthiopie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Tanzanie, l'Ouganda, le Pérou, le Honduras et le Rwanda pour cartographier et surveiller leurs régions de culture du café à l'aide d'images satellite à haute résolution, d'intelligence artificielle et de vérifications sur le terrain.

Mais l'entreprise doit encore signer des accords avec 20 autres pays bien avant la fin de l'année pour pouvoir continuer à importer du café d'origines diverses l'année prochaine.

Le café vendu aux consommateurs est généralement un mélange de différentes variétés de grains. Même les petits pays producteurs de café sont importants pour que les torréfacteurs puissent conserver le goût caractéristique de leurs produits.

Les torréfacteurs ont également besoin d'une base d'approvisionnement diversifiée au cas où des conditions météorologiques défavorables ou des maladies affecteraient la récolte d'un pays ou d'une région au cours d'une saison donnée.

"Nous travaillons avec la quasi-totalité du monde du café, soit 27 pays", a déclaré M. Sagarra.

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Une majorité d'États membres de l'UE ont demandé à l'Union de revoir la loi à la baisse, voire de la suspendre temporairement, car ils craignent que même les agriculteurs de l'UE ne parviennent pas à cocher toutes les cases requises pour prouver que leurs produits ne sont pas issus de la déforestation.

Le processus devrait également s'avérer coûteux. M. Sagarra a refusé de fournir des détails sur les coûts, soulignant plutôt que l'objectif d'éradiquer la déforestation des chaînes d'approvisionnement dépasse le cadre de l'Union européenne.

Les entreprises du monde entier, sous la pression des investisseurs et des consommateurs soucieux du climat, se sont fixé leurs propres objectifs pour débarrasser leurs chaînes d'approvisionnement des atteintes à l'environnement.

"Il n'y a pas que l'UE, beaucoup d'entreprises ont des objectifs climatiques (parce que) l'absence de déforestation est un avantage concurrentiel. Le café provenant de pays où la déforestation est importante deviendra moins attrayant (à l'avenir)", a déclaré M. Sagarra.

Lorsqu'on lui a demandé si JDE Peet's serait conforme à temps, M. Sagarra a répondu : "Il est toujours difficile de se conformer à 100 % parce que nous gérons encore beaucoup d'incertitudes, il se passe encore beaucoup de choses avec nos pays d'origine".

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêts. (Reportage de Maytaal Angel et Richa Naidu. Rédaction : Matthew Scuffham et Jane Merriman)