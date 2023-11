Le groupe alimentaire public chinois COFCO International et Modern Farming Group, qui fabrique des produits laitiers, ont signé un accord "pour fournir et accepter des graines de soja" provenant de zones de production durables au Brésil, premier fournisseur mondial de cet oléagineux.

Selon un communiqué de l'Alliance pour les forêts tropicales du Forum économique mondial publié mercredi, l'accord est évalué à plus de 30 millions de dollars et marque la première commande de soja en Chine en vertu d'une "clause claire d'absence de déforestation et de conversion (DCF)".

Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire la déforestation liée aux exportations de matières premières sur les marchés mondiaux du soja, du bœuf, de l'huile de palme et de la pâte à papier.

"Cette commande de soja DCF est une étape importante et envoie un signal positif de la Chine au marché mondial des matières premières", a déclaré Jack Hurd, directeur exécutif de l'Alliance pour les forêts tropicales. "Nous espérons que d'autres entreprises participeront à des actions similaires (...)"

La Chine, qui achète des céréales et de la viande à de grands fournisseurs, dont le Brésil et les États-Unis, est la principale destination d'un certain nombre de produits agricoles exportés par la puissance agricole sud-américaine.

Selon la déclaration, le TFA est une plateforme hébergée par le Forum économique mondial qui vise à réaliser la transition vers des chaînes d'approvisionnement sans déforestation en engageant les entreprises, les autorités gouvernementales et les groupes de la société civile.