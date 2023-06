LONDRES, 13 juin - Alors que se profile une nouvelle loi de l'Union européenne sur la déforestation, plusieurs grands investisseurs ont déclaré à Reuters qu'ils s'inquiétaient de leur exposition à ce problème, certains disant qu'ils pourraient quitter les fabricants de biens de consommation dont les chaînes d'approvisionnement sont "risquées".

En décembre, l'Union européenne a adopté une nouvelle réglementation visant à empêcher les entreprises de vendre sur son marché du café, du bœuf, du soja, du caoutchouc, de l'huile de palme et d'autres produits liés à la déforestation. Les entreprises doivent prouver que leurs chaînes d'approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts, sous peine de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 4 % de leur chiffre d'affaires dans un État membre de l'UE.

L'année dernière, la société allemande Union Investment, l'un des 20 principaux investisseurs dans Unilever et Reckitt, a écrit à 56 entreprises de biens de consommation pour en savoir plus sur la déforestation dans leurs chaînes d'approvisionnement.

"Les amendes peuvent constituer un risque pour la performance de ces entreprises sur le marché boursier", a déclaré Henrik Pontzen, responsable de l'ESG chez Union Investment, qui gère environ 424 milliards d'euros (467 milliards de dollars) d'actifs et détient des participations dans Nestlé, Pepsico, Danone, Beyond Meat et L'Oréal.

Un document interne d'Union Investment, consulté par Reuters, montre que la société n'a reçu que 30 réponses à son appel. Parmi celles-ci, seules 14 entreprises ont déclaré avoir des objectifs de déforestation zéro.

"En tant qu'investisseur majeur, c'est très atypique", a déclaré M. Pontzen. "En règle générale, nous recevons une réponse de toutes les entreprises auxquelles nous écrivons. La raison pour laquelle elles ne répondent pas est peut-être qu'elles n'ont rien à dire.

L'Union "exclura les entreprises lorsque toutes nos options d'escalade auront été épuisées", a déclaré M. Pontzen.

Il n'est pas le seul à être frustré par le manque d'engagement des entreprises.

Huit grands actionnaires institutionnels - Schroders, Janus Henderson, NBIM, Union Investment, KLP, Aviva, Fidelity International et Ninety One - ont déclaré à Reuters qu'ils discutaient de cette question avec des fabricants de biens de consommation, et trois d'entre eux ont indiqué qu'ils identifieraient les actions dont ils pourraient se retirer.

La législation est attendue par les parlementaires pour être mise en œuvre d'ici fin 2024 pour les "gros opérateurs". Bien que les fabricants de biens de consommation soient particulièrement exposés, d'autres secteurs qui importent des biens associés à la déforestation, notamment les sociétés de matières premières et les entreprises industrielles, seront également soumis à un examen minutieux.

"Les entreprises doivent être plus propres que propres, étant donné que la pénalité est si élevée", a déclaré Jonathan Toub, gestionnaire de portefeuille chez Aviva, qui investit plus de 223 milliards de livres (278 milliards de dollars) et détient des participations dans P&G, Unilever, Nestlé et Reckitt, le fabricant de Tide.

Le fonds souverain norvégien NBIM, l'un des plus grands investisseurs au monde avec plus de 1 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a déclaré que les règles auront un impact sur les entreprises qui ne s'y sont pas préparées.

"Elles peuvent influencer l'accès au marché, entraîner des pénalités pour non-conformité ou imposer des coûts de diligence accrus", a déclaré Snorre Gjerde, responsable de la gestion des investissements du NBIM.

DES RAMIFICATIONS IMPORTANTES

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que 420 millions d'hectares de forêts, soit une superficie supérieure à celle de l'Union européenne, ont été détruits par la déforestation entre 1990 et 2020. Selon le Parlement européen, la consommation de l'UE représente environ 10 % de la déforestation mondiale. L'huile de palme et le soja en représentent plus des deux tiers.

La nouvelle règle exigera des entreprises qu'elles produisent des formulaires électroniques de diligence raisonnable à l'intention des agents des douanes, afin de démontrer que leurs chaînes d'approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts.

Les fabricants de biens de consommation comptent sur des technologies telles que les satellites et l'intelligence artificielle pour contribuer à éradiquer la déforestation de leurs chaînes d'approvisionnement. Mais ces efforts pourraient ne pas suffire pour se conformer aux règles, a déclaré le parlementaire européen Christophe Hansen.

"Ils veulent bien sûr ralentir le processus ou être moins ambitieux", a-t-il déclaré.

Plusieurs grandes entreprises de biens de consommation affirment qu'elles sont sur le point d'atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de déforestation zéro.

Nestlé, la plus grande entreprise alimentaire du monde, s'efforce d'éliminer totalement la déforestation pour le cacao et le café uniquement d'ici à 2025.

Unilever, fabricant du savon Dove et de la crème glacée Ben & Jerry's, vise une chaîne d'approvisionnement sans déforestation pour l'huile de palme, le papier et le carton, le thé, le soja et le cacao d'ici à la fin de 2023.

PEUT-ÊTRE UN PEU AMBITIEUX

Les entreprises devront indiquer quand et où les produits ont été fabriqués et fournir des informations "vérifiables" attestant qu'ils n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020.

Magdi Batato, responsable des opérations chez Nestlé, propriétaire de Nescafe et Kit Kat, le plus grand fabricant de produits alimentaires au monde, estime que les règles sont "peut-être" un peu ambitieuses.

"Il y a encore du travail à faire (dans l'industrie)", a-t-il déclaré.

L'intelligence artificielle pourrait accélérer le processus.

"L'IA fait définitivement partie de la solution", a déclaré à Reuters David Croft, responsable mondial du développement durable chez Reckitt.

Reckitt, qui n'a pas encore révélé publiquement qu'elle envisageait d'utiliser l'IA pour réduire la déforestation, achète plusieurs produits de base dont la culture endommage les forêts, notamment le caoutchouc pour les préservatifs Durex.

Unilever a déclaré à la fin de l'année dernière qu'elle appliquait elle aussi l'intelligence artificielle à l'imagerie satellitaire pour détecter les changements dans le couvert végétal et fournir des alertes à la déforestation.

Mais ces actions ne rassurent pas tous les investisseurs.

"Si les choses ne changent pas, nous pourrons exclure des entreprises", a déclaré Arild Skedsmo, analyste principal au sein du plus grand fonds de pension norvégien, KLP. "Les règles de l'UE font de la déforestation un risque financier aussi bien qu'un risque environnemental.

(1 $ = 0,8010 livre) (Reportage de Richa Naidu à Londres ; Reportage complémentaire de Kate Abnett à Bruxelles ; Rédaction de Matt Scuffham et David Evans)