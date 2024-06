Dans les échantillons de lait cru contenant de grandes quantités de virus de la grippe aviaire, de petites quantités de virus infectieux étaient encore détectables après un traitement par une méthode de pasteurisation standard, ont déclaré des chercheurs vendredi.

Ces résultats reflètent des conditions expérimentales en laboratoire et ne doivent pas être utilisés pour tirer des conclusions sur la sécurité de l'approvisionnement en lait aux États-Unis, selon les auteurs de l'étude des laboratoires Rocky Mountain de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du gouvernement américain.

Cette étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine.

Comparé au lait cru dopé au virus flottant librement utilisé dans l'étude, le lait cru provenant de vaches infectées par la grippe H5N1 peut avoir une composition différente ou contenir le virus à l'intérieur des cellules, ce qui peut avoir un impact sur les effets de la chaleur, ont déclaré les chercheurs.

Des vaches laitières américaines ont été infectées par la grippe aviaire en mars. La Food and Drug Administration a examiné des échantillons de lait pasteurisé vendus au détail et a estimé qu'un cinquième de l'approvisionnement en lait des États-Unis contenait des brins de virus. L'agence a déclaré que le lait pasteurisé pouvait être consommé sans danger.

Le virus utilisé dans les expériences avait été isolé des poumons d'un lion de montagne mort, mélangé à des échantillons de lait de vache cru, non pasteurisé, et traité thermiquement à 63 degrés C (145,4 degrés F) et 72 degrés C (161,6 degrés F) pendant différentes périodes.

Après un traitement à 72 degrés C pendant 20 secondes - cinq secondes de plus que la norme industrielle pour la pasteurisation à cette température - de très petites quantités de virus infectieux ont été détectées dans un des trois échantillons, selon l'étude.

"Cette découverte indique qu'une quantité relativement faible mais détectable de virus H5N1 peut rester infectieuse dans le lait après 15 secondes à 72 degrés C si les niveaux initiaux de virus sont suffisamment élevés, notent les auteurs.

En l'espace de 2,5 minutes, le traitement à 63 degrés C a entraîné une diminution marquée des niveaux de virus H5N1 infectieux, ce qui indique qu'une pasteurisation industrielle standard de 30 minutes à cette température permettrait d'éliminer le virus infectieux, selon les chercheurs.

Les chercheurs précisent que leurs conditions expérimentales ne sont pas identiques aux processus de pasteurisation industrielle à grande échelle du lait cru et que leurs résultats doivent être reproduits en mesurant directement le lait infecté dans les équipements de pasteurisation commerciaux.

On ne sait toujours pas si l'ingestion du virus H5N1 actif dans le lait peut provoquer une maladie chez l'homme, ont ajouté les chercheurs. (Reportage de Nancy Lapid ; édition de Will Dunham)