Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi qu'il demanderait à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir dans le litige concernant la pilule abortive mifépristone, après que le juge Matthew Kacsmaryk, du district d'Amarillo (Texas), a suspendu vendredi dernier l'approbation du médicament, l'interdisant de fait dans l'ensemble du pays.

Une cour d'appel a mis en suspens une partie de cette décision mercredi dernier, préservant pour l'instant l'accès à la pilule, avec d'importantes restrictions que le ministère de la justice demandera à la Cour suprême de lever.

Voici

ce que vous devez savoir sur cette affaire

QU'EST-CE QUE L'AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

L'interruption de grossesse par médicaments est un traitement composé de deux médicaments, la mifépristone et le misoprostol, utilisé pour interrompre une grossesse au cours des dix premières semaines. Elle représente plus de la moitié des avortements pratiqués aux États-Unis.

QUE S'EST-IL PASSÉ JUSQU'À PRÉSENT ?

L'année dernière, des groupes anti-avortement menés par l'Alliance for Hippocratic Medicine, basée au Texas, ont intenté une action en justice contre la Food and Drug Administration (FDA), affirmant que l'agence avait approuvé la mifépristone pour l'avortement en 2000 en utilisant une procédure illégale et qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte la sécurité du médicament.

Après que M. Kacsmaryk a suspendu l'approbation du médicament, l'administration Biden a demandé à la 5e Cour d'appel du circuit des États-Unis un sursis d'urgence mettant son ordonnance en attente.

Cette cour a bloqué la suspension par Kacsmaryk de l'approbation initiale du médicament, mais pas les parties de son ordonnance qui rétablissent effectivement les restrictions sur le médicament que la FDA a levées depuis 2016. Il s'agit notamment de l'obligation de consulter plusieurs médecins, de l'obligation de délivrer le médicament en personne plutôt que par courrier et de la limitation de son utilisation aux sept premières semaines de grossesse, au lieu de 10.

Ni l'ordonnance de M. Kacsmaryk, connue sous le nom d'injonction préliminaire, ni le sursis d'urgence accordé par le cinquième circuit ne constituent une décision définitive sur le fond de l'affaire. Elles sont toutes deux destinées à rester en place jusqu'à ce que l'affaire puisse être entendue de manière plus approfondie.

QU'EN EST-IL DE LA DÉCISION DE L'ÉTAT DE WASHINGTON ?

Quelques minutes après l'ordonnance de M. Kacsmaryk, le juge Thomas Rice du district de Spokane, dans l'État de Washington, a ordonné à la FDA de ne pas modifier l'accès à la mifépristone. Cette décision ne s'applique qu'à 17 États dirigés par des démocrates et au district de Columbia, qui avaient demandé au gouvernement d'assouplir les restrictions spéciales en matière de sécurité concernant la pilule.

Les experts juridiques estiment que cette décision crée un conflit avec celle de Kacsmaryk, qui devra être résolu. L'administration a demandé à M. Rice de préciser en quoi son ordonnance est affectée par celle de M. Kacsmaryk.

QUE FERA D'ABORD L'ADMINISTRATION BIDEN ?

L'administration Biden a déclaré jeudi qu'elle ferait appel à la Cour suprême pour obtenir un sursis d'urgence de l'ordonnance de Kacsmaryk dans son intégralité. Les requêtes d'urgence émanant du cinquième circuit sont d'abord adressées au juge Samuel Alito, l'un des juges les plus conservateurs de la Cour et l'auteur de l'arrêt de l'année dernière annulant l'arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays.

Les juges renvoient généralement les requêtes d'urgence à l'ensemble de la Cour, bien qu'ils puissent également les trancher de leur propre chef. Ces requêtes sont généralement tranchées sans argumentation et avec un minimum d'explications ; c'est la raison pour laquelle elles sont souvent appelées collectivement le "rôle fantôme" de la Cour.

QUE SIGNIFIE UN SURSIS POUR LA MIFÉPRISTONE ?

Si la FDA obtient de la Cour suprême un sursis bloquant l'injonction, la mifépristone restera disponible sans nouvelles restrictions. Dans le cas contraire, les nouvelles restrictions entreront en vigueur samedi à 12 heures CDT (5 heures GMT). Des experts juridiques ont toutefois déclaré que la FDA dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures qu'elle appliquera, ce qui pourrait lui permettre de préserver un accès moins restreint au médicament, au moins pendant la durée de l'affaire.

LE SURSIS MET-IL FIN À L'APPEL ?

Non. Qu'elle obtienne ou non un sursis d'urgence, la FDA poursuivra l'appel de l'injonction préliminaire de M. Kacsmaryk. L'agence et les groupes anti-avortement auront tous deux la possibilité de déposer des mémoires contenant leurs arguments juridiques devant la cinquième instance. Le panel qui entendra l'affaire pourrait être différent de celui qui a partiellement refusé le sursis.

Le cinquième circuit n'examinera pas le fond de l'affaire, mais uniquement la question de savoir si M. Kacsmaryk a eu raison d'émettre une injonction préliminaire. Cela dépend de la question de savoir si les plaignants qui contestent l'autorisation de la mifépristone ont démontré qu'ils avaient des chances de gagner sur le fond et qu'ils subiraient un préjudice irréparable en l'absence d'injonction.

Cette procédure d'appel pourrait durer des mois. Quelle que soit la décision du panel, la partie perdante pourrait demander une nouvelle audience à tous les juges du 5e circuit, appelée audience en banc, et finalement s'adresser à la Cour suprême.

QU'EST-CE QUI SUIT ?

Une fois que tous les appels concernant l'injonction préliminaire seront terminés, l'affaire pourra être jugée sur le fond, ce qui donnera aux deux parties l'occasion de présenter des preuves factuelles.

La FDA devra produire des preuves sur le processus qui a conduit à l'approbation initiale de la mifépristone en 2000, ainsi que sur les modifications qu'elle a apportées en 2016 et ultérieurement.

Les groupes anti-avortement devront proposer des preuves à l'appui de leur affirmation selon laquelle le processus était inapproprié et que la mifépristone est dangereuse. Les deux parties échangeront des preuves dans le cadre d'une procédure dite de "discovery".

M. Kacsmaryk pourra ensuite statuer sur l'affaire sans procès (jugement sommaire) ou tenir un procès avec témoignages.

Il faudra attendre des mois, voire des années, avant qu'une décision finale ne soit prise. Lorsqu'elle interviendra, la partie perdante aura à nouveau la possibilité de faire appel devant le cinquième circuit et, éventuellement, devant la Cour suprême.