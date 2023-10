Bayer AG a déclaré lundi qu'elle envisageait d'introduire son programme de riz à semis direct aux Philippines en 2024, offrant ainsi aux agriculteurs une méthode de culture alternative censée être plus respectueuse du climat.

Bayer a lancé ce système en Inde cette année et affirme qu'il peut contribuer à réduire la consommation d'eau jusqu'à 40 %, les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 45 % et les coûts du travail manuel jusqu'à 50 %.

Traditionnellement, les riziculteurs font d'abord pousser les semis dans des pépinières avant de les repiquer dans des rizières inondées, une pratique utilisée pour environ 80 % des cultures de riz dans le monde actuellement. Bayer a déclaré que son système implique des hybrides de riz qui peuvent être semés directement dans le sol.

Les Philippines figurent parmi les dix premiers producteurs de riz au monde, mais leur production reste insuffisante pour répondre à la demande intérieure, alors que l'Inde est le premier exportateur mondial de cette céréale de base.

Bayer a fait cette annonce au début d'une conférence internationale sur le riz de quatre jours organisée à Manille par l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), basé aux Philippines.

Par ailleurs, l'IRRI a annoncé que ses scientifiques avaient identifié dans le riz des gènes à indice glycémique (IG) faible et ultra-faible, ce qu'il considère comme une percée dans les efforts déployés pour contribuer à enrayer l'augmentation des cas de diabète dans le monde.

À l'heure actuelle, de nombreuses variétés de riz cultivées ont un IG qui n'est pas considéré comme sain pour les personnes atteintes de diabète, a déclaré l'IRRI.

"La dernière découverte de l'IRRI offre la possibilité de développer des variétés de riz à faible IG et, pour la première fois, à très faible IG, afin de répondre aux besoins de santé et aux préférences alimentaires des consommateurs", a déclaré le Dr Nese Sreenivasulu, chef de l'unité de recherche sur la qualité des céréales et la nutrition de l'IRRI.