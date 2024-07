Le gouvernement brésilien n'aura plus besoin d'acheter du riz importé, a déclaré mercredi le ministre de l'agriculture Carlos Favaro à une chaîne de télévision locale, après que ce projet ait été critiqué par les agriculteurs locaux.

"Les prix ont déjà baissé", a déclaré M. Favaro, ajoutant que le gouvernement continuerait à surveiller le marché. "Comme il n'y a pas de spéculation, je pense qu'il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles ventes aux enchères.

Le mois dernier, l'agence nationale brésilienne des cultures, la Conab, a annulé les résultats d'une vente aux enchères de riz controversée en raison de doutes quant à la capacité financière des gagnants à honorer leurs engagements. Le gouvernement a alors déclaré qu'il organiserait une nouvelle vente aux enchères pour acheter du riz importé, mais il s'est arrêté là.

Lors de cette rare vente aux enchères, le Brésil avait acheté 263 370 tonnes de riz importé pour un montant de 1,32 milliard de reais (236,28 millions de dollars). L'objectif était d'éviter une hausse des prix à la suite d'inondations historiques dans l'État le plus producteur, le Rio Grande do Sul, qui ont submergé des villes entières, tué du bétail et perturbé la récolte de cultures telles que le maïs et le soja.

Selon le ministre, le programme brésilien de crédit agricole Plano Safra, qui sera annoncé plus tard dans la journée, offrira des prêts pour accroître la production de riz dans l'État touché par les inondations, ainsi que dans d'autres.

(1 $ = 5,5867 reais)