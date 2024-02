Les exportations indiennes de riz basmati devraient diminuer en 2024 après avoir atteint un niveau record l'année dernière, car le Pakistan, pays rival, propose cette céréale à des prix compétitifs dans le cadre d'une reprise de la production, ont déclaré des responsables de l'industrie.

L'Inde et le Pakistan sont les principaux exportateurs de cette variété de riz haut de gamme à grains longs, célèbre pour son arôme, vers des pays tels que l'Iran, l'Irak, le Yémen, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Les exportations indiennes de riz basmati ont augmenté de 11,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,9 millions de tonnes métriques en 2023, juste à côté du record de 5 millions de tonnes atteint en 2020, en raison de la baisse des approvisionnements du Pakistan et des efforts de stockage des pays importateurs, ont déclaré les responsables de l'industrie.

Les expéditions de riz Basmati ont permis au premier exportateur mondial de riz d'engranger un montant record de 5,4 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de près de 21 % par rapport à l'année précédente, en raison de la hausse des prix, selon les données du gouvernement.

"L'année dernière, les acheteurs se sont bousculés pour s'approvisionner lorsque le Pakistan était confronté à des problèmes de production. Cette année, cependant, le Pakistan offre des prix plus bas que l'Inde en raison de l'augmentation de la production", a déclaré Vijay Setia, un important exportateur basé dans l'État indien d'Haryana.

Les exportations totales de riz d'Islamabad pourraient atteindre 5 millions de tonnes au cours de l'exercice 2023/24, contre 3,7 millions de tonnes l'année dernière, a déclaré le mois dernier Chela Ram Kewlani, président de l'Association des exportateurs de riz du Pakistan (REAP).

La dépréciation de la roupie pakistanaise a rendu les exportations pakistanaises plus compétitives, selon Akshay Gupta, responsable des exportations en vrac chez KRBL Ltd.

Parallèlement, la baisse de la demande d'exportation, alors que la production de riz basmati en Inde est estimée à 10 %, a commencé à faire baisser les prix du basmati dans ce pays, a déclaré M. Gupta.

L'Iran, le plus gros acheteur de riz basmati indien, a réduit ses achats de 36 % en 2023, mais l'augmentation des expéditions vers l'Irak, Oman, le Qatar et l'Arabie saoudite a compensé le manque à gagner, selon les données compilées par le ministère indien du commerce et de l'industrie.

Les exportations indiennes ont perdu de l'élan en septembre et en octobre lorsque le gouvernement a imposé un prix minimum à l'exportation sur le riz basmati, mais elles se sont rapidement redressées, a déclaré un exportateur basé à New-Delhi.

En août, l'Inde a imposé un prix minimum à l'exportation sur les expéditions de riz basmati de 1 200 dollars par tonne, dépassant ainsi les taux en vigueur sur le marché, avant de l'abaisser à 950 dollars en octobre.

Toutefois, les exportations ont recommencé à faiblir en janvier et pourraient encore diminuer à court terme, les acheteurs retardant leurs achats en raison de l'augmentation des coûts de fret causée par les perturbations du transport maritime via la mer Rouge, a déclaré l'exportateur Vijay Setia.

"Les acheteurs ont des stocks importants ; ils n'ont pas besoin de se précipiter", a-t-il déclaré.