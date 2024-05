Les prix du riz exporté par la Thaïlande et le Vietnam ont légèrement baissé cette semaine en raison de la baisse de la demande et de l'augmentation de l'offre, tandis que les prix indiens sont restés stables en raison de la forte demande des pays africains.

Les brisures de riz vietnamiennes à 5% < RI-VNBKN5-P1> ont été proposées entre 580 et 585 dollars la tonne métrique jeudi, en baisse par rapport aux 585 à 590 dollars de la semaine précédente, selon les négociants.

"Les prix ont légèrement baissé car les approvisionnements s'accumulent alors que les agriculteurs ont commencé à récolter la récolte d'été-automne", a déclaré un négociant basé à Ho Chi Minh Ville.

Les exportations de riz du Vietnam en mai ont augmenté de 35,5 % par rapport au même mois de l'année dernière pour atteindre 980 000 tonnes, selon les données du gouvernement.

Les expéditions de riz au cours des cinq premiers mois de cette année ont probablement augmenté de 14,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,15 millions de tonnes.

Le riz brisé thaïlandais à 5% < RI-THBKN5-P1> a été coté entre 620 et 630 dollars, en légère baisse par rapport à la semaine dernière où il se situait entre 630 et 635 dollars.

Les prix se sont affaiblis en raison d'une vente aux enchères précédente qui a fait augmenter artificiellement les prix de vente, mais à la fin, le riz thaïlandais n'a pas été vendu, a déclaré un négociant basé à Bangkok.

Un autre négociant a déclaré que la demande soutenue de l'Afrique et de l'Irak soutenait les prix et que l'offre supplémentaire arriverait en juillet et en août.

Le principal exportateur indien, la variété de riz étuvé à 5% de brisures (RI-INBKN5-P1) a été cotée entre 535 et 543 dollars la tonne cette semaine, peu de changement par rapport à la fourchette de 536 à 544 dollars de la semaine dernière.

"Les stocks de paddy sont en baisse dans les états du centre et de l'est. La demande est plus ou moins stable puisque l'Inde offre du riz à des prix inférieurs à ceux des autres pays", a déclaré un exportateur basé dans l'État méridional de l'Andhra Pradesh.

Au Bangladesh voisin, les prix sont restés élevés malgré de bonnes récoltes et de bonnes réserves, selon les négociants, ce qui a durement touché les consommateurs.