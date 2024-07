(Répétition de l'article publié le 11 juillet sans modification du texte)

* Les prix au Vietnam tombent à leur plus bas niveau depuis juillet 2023

* Les prix à l'exportation de l'Inde baissent en raison de la hausse des taux de fret et de l'affaiblissement de la roupie.

* Les prix thaïlandais sont à leur plus bas niveau depuis plus de 3 mois

* Les prix du riz au Bangladesh sont élevés malgré des réserves abondantes

* Le gouvernement indien pourrait assouplir les restrictions à l'exportation, selon les médias locaux

11 juillet (Reuters) - Les prix à l'exportation du riz vietnamien ont chuté à leur plus bas niveau depuis un an, et les taux thaïlandais ont également baissé cette semaine dans un contexte de demande morose, alors que les marchés attendent un assouplissement potentiel des restrictions par le principal exportateur, l'Inde.

Le riz brisé vietnamien à 5% < RI-VNBKN5-P1> a été proposé entre 565 et 570 dollars la tonne métrique jeudi, son plus bas niveau depuis le 27 juillet 2023 et en baisse par rapport aux 575 dollars d'il y a une semaine, ont indiqué les négociants.

"Les ventes restent lentes car les acheteurs s'attendent à ce que l'Inde assouplisse ses restrictions sur les exportations de riz", a déclaré un négociant basé à Ho Chi Minh Ville.

Les expéditions de riz du Vietnam en juin ont chuté de 40 % par rapport à mai pour atteindre 513 409 tonnes, selon les données officielles des douanes. Pour le premier semestre de cette année, cependant, les exportations ont augmenté de 7,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,55 millions de tonnes.

Le riz brisé thaïlandais à 5% < RI-THBKN5-P1> a glissé dans une fourchette de 570 à 575 dollars la tonne jeudi, son niveau le plus bas depuis début avril, en baisse par rapport aux 585 dollars de la semaine dernière.

Il n'y a pas eu de grosses commandes et l'offre nouvelle s'est bien comportée, a déclaré un négociant basé à Bangkok.

Un autre négociant a déclaré qu'il n'y avait pas de commandes spéciales et que les vendeurs comptaient sur leurs clients réguliers.

"L'offre supplémentaire est en train de sortir et le rendement sera plus clair en août", a déclaré le négociant.

La variété indienne de blé étuvé brisé à 5% (RI-INBKN5-P1) était cotée entre 539 et 545 dollars la tonne cette semaine, contre 541 à 548 dollars la semaine dernière, en raison de la faiblesse de la demande due à l'augmentation des taux de fret et à la dépréciation de la roupie.

"La demande est un peu faible depuis quelques semaines. Les acheteurs reportent leurs achats après avoir acheté de manière agressive en mai", a déclaré un exportateur basé à Kakinada dans le sud de l'état d'Andhra Pradesh.

Dans le même temps, les prix du riz au Bangladesh sont restés élevés malgré des récoltes favorables et des réserves abondantes, ce qui a pesé sur les consommateurs.

La situation pourrait s'aggraver, car les inondations ont submergé de vastes superficies de terres cultivées, ce qui pourrait affecter la production de riz à l'avenir. (Reportage de Daksh Grover à Bengaluru, Rajendra Jadhav à Mumbai, Chayut Setboonsarng à Bangkok, Khanh Vu à Hanoi, Ruma Paul au Bangladesh ; Reportage complémentaire de Swati Verma ; Rédaction de Varun H K )