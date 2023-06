Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont dépassé leur plus haut niveau en trois semaines vendredi, alors que la forte demande a permis à l'huile de soja de dépasser son plus haut niveau en un mois, selon les négociants.

La hausse de l'huile de soja s'est répercutée sur le soja, selon les négociants, alors que les contrats à terme sur le maïs et le blé ont chuté.

Les marchés agricoles ont largement ignoré les données mensuelles sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture.

L'USDA a confirmé séparément des ventes privées de 197 000 tonnes de soja américain vers des destinations inconnues pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2022/23 qui a débuté le 1er septembre 2022.

"Les producteurs de biocarburants ont acheté le marché (de l'huile de soja) au cours des dernières semaines et certains utilisateurs finaux de produits alimentaires se sont peut-être fait prendre pour une couverture ponctuelle", a déclaré Terry Reilly, analyste principal des matières premières chez Futures International. "Nous voyons un peu de vie sur le marché de l'huile de soja pour cette raison.

Le contrat de soja le plus actif était en hausse de 20 cents à 13,83-1/4 dollars le boisseau à 12 h 10 HAC (1710 GMT) et a atteint son prix le plus élevé depuis le 16 mai. L'huile de soja a atteint son prix le plus élevé depuis le 8 mai et se négociait 2,18 cents plus haut à 54,68 cents la livre.

Sur les marchés céréaliers, le blé a perdu 1/4 de cent à 6,26 dollars le boisseau, tandis que le maïs a reculé de 6-3/4 cents à 6,03-1/2 dollars le boisseau.

Les négociants ont indiqué que les marchés surveilleront les conditions météorologiques des cultures américaines, car ils craignent que la sécheresse ne nuise aux cultures de maïs et de soja récemment plantées.

Dans son rapport mensuel, l'USDA a revu à la hausse les perspectives d'approvisionnement intérieur en maïs et en soja en raison de la baisse des ventes à l'exportation. Une récolte massive au Brésil a réduit la demande étrangère de maïs et de soja américains, les acheteurs sur le marché de l'exportation se tournant vers le pays sud-américain pour des approvisionnements moins chers de ces deux cultures.

L'USDA

a revu à la hausse ses estimations pour la récolte de maïs brésilienne de 2022/23, passant de 130 à 132 millions de tonnes métriques, et pour la récolte de soja brésilienne, passant de 155 à 156 millions de tonnes métriques. Si elles se concrétisent, ces deux récoltes constitueraient des records pour le premier exportateur mondial de soja et de maïs. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Matthew Chye à Singapour, Sybille de La Hamaide à Paris et Karl Plume à Chicago ; rédaction de Marguerita Choy et Sohini Goswami)