Le retour du phénomène climatique El Nino devrait stimuler la production de soja en Amérique du Sud, car des précipitations plus abondantes peuvent aider les agriculteurs à se remettre de la grave sécheresse qui a sévi cette saison dans les basses latitudes du continent, selon les météorologues et les analystes céréaliers.

El Nino, un phénomène qui augmente la température des eaux de surface dans l'océan Pacifique, devrait être d'une intensité légère à modérée, selon les experts, ce qui devrait améliorer les perspectives des agriculteurs dans l'État du Rio Grande do Sul, le plus méridional du Brésil, et dans l'Argentine voisine.

Alors que le Brésil pourrait établir un nouveau record de production de soja d'environ 160 millions de tonnes métriques au cours du cycle 2023/24, la production de soja de l'Argentine pourrait presque doubler, selon les analystes.

"Il s'agit d'un El Nino très classique, avec des précipitations supérieures à la moyenne dans le sud du Brésil et inférieures à la moyenne dans le nord et le nord-est", a déclaré Luiz Roque, analyste chez Safras & Mercado.

Avec le retour des précipitations en Argentine, M. Roque prévoit une production de soja de 45 à 48 millions de tonnes dans ce pays, contre 25 millions de tonnes en 2023, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Si les conditions météorologiques favorables se confirment tout au long de la saison, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay domineront également les marchés d'exportation mondiaux. Selon l'USDA, ils pourraient exporter près d'un tiers de l'offre mondiale en 2023/24, estimée à 169 millions de tonnes.

M. Roque, de Safras & Mercado, estime que le Brésil peut produire 163 millions de tonnes de soja au cours de la saison qui commence en septembre. Mais cette projection pourrait être revue à la baisse si l'on en croit les indications selon lesquelles, à partir de novembre, la moitié nord du Brésil, y compris les régions du centre-ouest et du sud-est, pourrait recevoir des précipitations inférieures à la moyenne.

"Nous ne travaillons plus avec les mêmes rendements que lors de la dernière récolte pour le Centre-Ouest et le Sud-Est", a-t-il déclaré. "Cela ne signifie pas que les récoltes seront mauvaises, mais les cartes sont en état d'alerte.

L'attente d'une nouvelle année généreuse maintiendrait les prix du soja sous pression et pourrait décourager la croissance des superficies cultivées en soja.

Antonio Galvan, président du groupe de producteurs de soja Aprosoja Brasil, a déclaré que les producteurs n'augmenteraient probablement pas leurs plantations comme les années précédentes, en invoquant la faiblesse des prix. La probabilité d'une diminution des pluies dans les régions septentrionales du Brésil pourrait réduire la production globale, a-t-il ajouté.

La météorologue Desiree Brandt a déclaré que le climat plus irrégulier a tendance à affecter le nord-est, y compris les États de la nouvelle frontière agricole du Brésil connue sous le nom de Matopiba.

Bien que le climat ne soit pas idéal pour les cultures cette saison, il ne sera pas aussi sec qu'en 2015/16, lorsqu'une sécheresse avait entraîné des pertes de récoltes considérables, a déclaré Mme Brandt.

El Nino est susceptible de précipiter les pluies de printemps dans le Centre-Ouest, lorsque les plantations de soja commencent, ce qui pourrait retarder le début des semailles, a déclaré le météorologue Marco Antonio dos Santos.

"Il pleuvra très peu au mois de septembre", a indiqué M. Santos. (Reportage de Roberto Samora à Sao Paulo Rédaction d'Ana Mano Édition de Marguerita Choy)