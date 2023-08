Les acheteurs de soja chinois participant à une grande conférence sur les exportations de soja américain pensent que les importations pour 2023 seront un peu plus importantes que certaines projections, mais ils ne voient pas les volumes d'importation augmenter beaucoup plus dans les années à venir.

Sun Lige, vice-président de la société chinoise Wellhope Foods Company Ltd, a déclaré en marge de la conférence Soy Connext que le pays asiatique importera probablement 100 millions de tonnes métriques de soja en 2023, soit plus que les 98 millions de tonnes prévues par le ministère américain de l'agriculture (USDA).

Il a toutefois précisé que les importations pour les cinq prochaines années se maintiendront autour de ce niveau de 100 millions de tonnes, car la demande de l'ingrédient qui est principalement utilisé pour fabriquer des aliments pour animaux devrait se stabiliser.

M. Lige a déclaré, par l'intermédiaire d'un traducteur, que le vieillissement de la population et le fait que les jeunes Chinois préfèrent la viande de poulet à celle de porc sont les principaux facteurs qui font que la demande de soja de la Chine atteindra bientôt son maximum.

"Je ne suis pas très optimiste quant à l'évolution de la demande de soja", a-t-il déclaré, expliquant que le prix est également un facteur à prendre en considération pour les jeunes qui optent pour la volaille plutôt que pour le porc, ainsi que les préoccupations en matière de santé.

Le taux de conversion des protéines, c'est-à-dire la quantité de céréales qu'un animal doit manger pour prendre du poids, est plus élevé dans le cas de la volaille, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire d'importer la même quantité de soja si la consommation de porc diminue.

Li Ying, responsable des achats pour Sichuan Tequ Investment Group Co. Ltd, a déclaré que la Chine achètera le soja dont elle a besoin aux États-Unis ou en Amérique du Sud, en se basant principalement sur le prix, sans tenir compte de la qualité.

"Il s'agit d'un marché sensible aux prix", a-t-il déclaré.

La Chine alterne généralement ses achats entre le Brésil et les États-Unis, en fonction de la période de l'année, car les deux plus grands producteurs ont leurs récoltes dans des fenêtres opposées.

Selon M. Ying, le soja brésilien est plus humide et se conserve moins bien, tandis que le soja américain peut être stocké plus longtemps et a une teneur en protéines plus élevée. (Reportage de Marcelo Teixeira ; édition de David Evans)